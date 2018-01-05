إصابات بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية الي أن ' سبعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، إصابة أحدهم خطيرة، وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وهم من مخيم 'الدهيشة'، نُقلوا إلي مستشفي 'بيت جالا' الحكومي لتقديم العلاج'.

وذكرت مصادر محلية لـ'العربي الجديد' أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، صباح اليوم، حيث تصدي الشبان لقوات الاحتلال واندلعت مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

ولفتت المصادر إلي أن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من أحياء المخيم، واعتلي الجنود القناصة أسطح بعض المنازل، وتوزّعوا في أزقة وشوارع المخيم، بينما تم اعتقال الشاب معالي عيسي معالي، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وفي مخيم 'العروب' للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة الخليل جنوب الضفة، داهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل الأهالي، من بينها منزل عائلة الشهيد يوسف أبو غازي، وقد أحدث جنود الاحتلال خرابا كبيرا في محتويات المنزل وعاثوا فسادا كبيرا فيه، كما اعتقل الاحتلال الشاب محمد مدحت أيوب من داخل منزل عائلته.

إلي ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان من بلدة سالم شرقي مدينة نابلس، إلي الجنوب من الضفة الغربية المحتلة، وأشارت مصادر محلية إلي أن المعتقلين هم ربيع عبد الكريم عيسي ونورس صقر حمدان وشاكر صبري جبر، حيث تم اعتقالهم عقب اقتحام منازل عائلاتهم وتفتيشها بشكل دقيق.

وفي قرية سيريس، جنوب مدينة جنين شمال الضفة، داهمت قوات الاحتلال القرية، بعد منتصف الليل، واقتحمت عدداً من المنازل وفتشتها وخربت محتوياتها، بحسب ما ذكرته مصادر محلية، مؤكدة اعتقال الشابين طاهر فوزي قطيط وأسامة عز الدين نجم.

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