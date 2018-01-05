مسؤول فلسطيني: 'قانون إعدام' الأسري الذي تبنته الكنيست الصهيونية فاشي .. و سنتصدي له دولياً

وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، قال 'قراقع'، :' إن المصادقة علي هذا المشروع بالقراءة التمهيدية تُظهر للعالم أجمع العقلية المتطرفة التي تحكم تل أبيب، وهي مسألة غاية في الخطورة كونها تمّس بحياة الأسري، وتهددها'.

ولفت الوزير الفلسطيني إلي أن هذا التطور يتطلب الكثير من الجهود لإفشاله، والتصدي لتبعاته ، لا سيما وأنه فتح شهية غلاة العنصرية من 'الإسرائيليين' لتوسيع الهجوم علي الأسري داخل سجون العدو.

وأضاف 'قراقع'، 'نحن بحاجة اليوم إلي خطوات عملية عاجلة، بينها مقاطعة القضاء الإسرائيلي، وكذلك إعلان العصيان في وجه مقررات محاكم الاحتلال، فضلاً عن الحاجة لطرق أبواب الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية'.

ونبّه إلي أن الهدف من سن مثل هذه 'القوانين' هو تجريم النضال الفلسطيني المكفول بموجب القوانين والشرائع الدولية، وذلك عبر وسم الأسري بـ'الإرهابيين'، و'المجرمين'.

وحذر من أن الذهاب باتجاه تطبيق لوائح 'جنائية' عنصرية عليهم، هو مؤشر خطير يُنذر بمرحلة قاسية، وصعبة علي المعتقلين القابعين خلف القضبان 'الإسرائيلية'.

وينص 'القانون' المذكور علي أنه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بأغلبية عادية في 'هيئة القضاة الإسرائيليين' من دون الحاجة للإجماع, كما ينص علي حظر تخفيف هذا الحكم في حال صدوره، وذلك خلافاً للأوامر العسكرية الصهيونية المعمول بها حالياً !.

وحظيت هذه التوجهات العنصرية بترحيب وزير حرب الاحتلال 'أفيغدور ليبرمان'، الذي اعتبر ما حصل حدثاً مهماً لصالح ما أسماه 'الردع الإسرائيلي'، والحرب علي 'الإرهاب'.

جدير بالذكر أن جهاز الأمن العام الصهيوني 'الشاباك' يعارض المصادقة علي 'قانون الإعدام'، وذلك انطلاقاً من مخاوفه الجدية لجهة مساهمته في تأجيج الغضب ، والتشجيع علي تنفيذ عمليات 'خطف' للمستوطنين حول العالم من أجل مبادلتهم بأسري محكومين تحت طائلة هذا القانون.

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