الكنيست الإسرائيلي يقرّ قانون الاعدام ضد منفذي العمليّات ضد جنود الاحتلال

بيروت/4 كانون الثاني/يناير/ارنا-صوّت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية علي قانون الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفّذون عمليّات ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وسيُستكمل البحث في هذا القانون في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر إلي أن يُطرح بعد ذلك للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.
بالإضافة إلي ذلك، أقرّ الكنيست بالقراءة التمهيدية الأولي قانوناً يمنح وزير الخارجية صلاحية سحب الإقامة الدائمة أو تأشيرة الدخول ممن يرتكب مخالفة يري فيها الإسرائيليون خرقاً للولاء لـ 'إسرائيل' من سكان القدس المحتلّة والجولان المحتلّ.
وتكمن خطورة هذا القانون بأنه يسمح بسحب هويات المقدسيين وطردهم خارج المدينة، كما هو الحال بالنسبة للسوريين في الجولان المحتلّ.
وكان الكنيست قد أقرّ أمس الثلاثاء مشروع قانون 'القدس عاصمة لإسرائيل'.
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الكنيست الإسرائيلي يقرّ قانون الاعدام ضد منفذي العمليّات ضد جنود الاحتلال

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