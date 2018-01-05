استقرار ايران وامنها في غاية الاهمية بالنسبة لتركيا

واشار كالين اليوم الخميس في حديث للصحفيين، الي التغريدات الاخيرة للرئيس الاميركي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا ان التدخلات الاجنبية ونشر تغريدات ضد السلام والامن والاستقرار في ايران امر مرفوض تماما.

واردف قائلا، ان العناصر الخارجية المتورطة في الاضطرابات الاخيرة في ايران والتي تسعي وراء العبث بالوضع الداخلي فيها ستواجه الفشل؛ منوها الي أن استقرار ايران وامنها هام جدا بالنسبة لتركيا.

وفي معرض الاشارة الي مؤتمر الحوار الوطني السوري في 'سوتشي'، اكد كالين علي انه لا يكمن لأي من الجماعات الارهابية ان تمثل الشعب السوري.

انتهي ** 2018/ ح ع **

