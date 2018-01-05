المتحدث باسم الرئاسة التركية:

استقرار ايران وامنها في غاية الاهمية بالنسبة لتركيا

اسلام آباد/4 كانون الثاني/يناير/ارنا - اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية 'ابراهيم كالين' استقرار الجمهورية الاسلامية الايرانية وامنها بانه امر هام جدا بالنسبة لتركيا موكدا علي فشل العناصر الخارجية المتورطة في الاحداث الاخيرة في ايران.

واشار كالين اليوم الخميس في حديث للصحفيين، الي التغريدات الاخيرة للرئيس الاميركي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا ان التدخلات الاجنبية ونشر تغريدات ضد السلام والامن والاستقرار في ايران امر مرفوض تماما.
واردف قائلا، ان العناصر الخارجية المتورطة في الاضطرابات الاخيرة في ايران والتي تسعي وراء العبث بالوضع الداخلي فيها ستواجه الفشل؛ منوها الي أن استقرار ايران وامنها هام جدا بالنسبة لتركيا.
وفي معرض الاشارة الي مؤتمر الحوار الوطني السوري في 'سوتشي'، اكد كالين علي انه لا يكمن لأي من الجماعات الارهابية ان تمثل الشعب السوري.
انتهي ** 2018/ ح ع **



برچسب ها

سياسي

تركيا وايران

ممثل الرئاسة التركية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

استقرار ايران وامنها في غاية الاهمية بالنسبة لتركيا

معظم المشاهدات

طهران تقدم رسالة احتجاج الي مجلس الامن حول التدخل الامیركی فی الشان الایرانی

طهران تقدم رسالة احتجاج الي مجلس الامن حول التدخل الامیركی فی الشان الایرانی

وزارة الامن تعلن القضاء علي خلیة ارهابیة مسلحة عمدت الي مواصلة الاضطرابات الاخیرة

وزارة الامن تعلن القضاء علي خلیة ارهابیة مسلحة عمدت الي مواصلة الاضطرابات الاخیرة

بروجردی : الرئیس الامریكی واهم بشأن التعامل مع ایران

فی تصریح لـ مراسل 'ارنا'؛

بروجردی : الرئیس الامریكی واهم بشأن التعامل مع ایران

وزیر الداخلیة : الاحتجاجات عولجت باقل كلفة واكبر نسبة من المرونة

وزیر الداخلیة : الاحتجاجات عولجت باقل كلفة واكبر نسبة من المرونة

ولایتی یدعو السلطات الثلاث الي التكاتف لازالة مشاكل الشعب

ولایتی یدعو السلطات الثلاث الي التكاتف لازالة مشاكل الشعب

أحدث الأخبار

مسؤول: نسبة صادرات القطاع الزراعي الايراني بلغت 13 بالمائة من اجمالي الصادرات

مسؤول: نسبة صادرات القطاع الزراعي الايراني بلغت 13 بالمائة من اجمالي الصادرات

فتنة إيران 2017... الدوافع والنتائج!؟*

فتنة إيران 2017... الدوافع والنتائج!؟*

لقاء الاحزاب في لبنان يدين التدخلات الامريكية الصهيونية في الشؤون الإيرانية

لقاء الاحزاب في لبنان يدين التدخلات الامريكية الصهيونية في الشؤون الإيرانية

تجمع العلماء في لبنان: قضية فلسطين تبقي العنوان الأول لكل المراحل

تجمع العلماء في لبنان: قضية فلسطين تبقي العنوان الأول لكل المراحل

عريقات لترامب: أنت جزء من المشكلة ولست جزءاً من الحل

عريقات لترامب: أنت جزء من المشكلة ولست جزءاً من الحل

موضوعات مرتبط