العمید حاتمی:

الامیركان ینتهجون استراتیجیة الكیان الصهیونی فی زعزعة استقرار المنطقة

طهران/4كانون الثانی/ینایر/ارنا - قال وزیر الدفاع واسناد القوات المسلحة الایرانیة العمید امیر حاتمی ان الامیركان یحمّلون دوما مسوولیة فشلهم فی ارجاء العالم علی عاتق الاخرین وینتهجون استراتیجیة الكیان الصهیونی لزعزعة استقرار المنطقة.

و وصف العمید حاتمی الیوم الخمیس خلال اتصال هاتفی مع وزیر الدفاع الباكستانی 'خرم دستغیرخان'، المسار المتنامی للعلاقات والتعاون الدفاعی بین ایران وباكستان بـ 'الایجابی'؛ معتبرا الزیارة التی قام بها قائد الجیش الباكستانی الی طهران موخرا ومباحثاته مع المسوولین الایرانیین بانها شكلت منعطفا فی هذا السیاق.
وقال ان الظروف الاقلیمیة والامة الاسلامیة تستدعی مزیدا من التشاور بین مسوولی البلدین الهامین علي صعیدی المنطقه والعالم الاسلامی؛ مضیفا ان الامیركان یحمّلون دوما مسوولیة فشلهم فی مختلف ارجاء العالم علی عاتق الاخرین ویتابعون استراتیجیة الكیان الصهیونی فی زعزعة الاستقرار.
واعتبر ان اتساع نطاق زراعة المخدرات وتوسیع رقعة الارهاب فی افغانستان وتفاقم انعدام الامن، فضلا عن مقتل عشرات الابریاء فی افغانستان والیمن والعراق وسوریا یومیا بانها تاتی نتیجة للسیاسات الشیطانیة الحمقاء لـ امیركا.
وصرح ان ایران وباكستان لدیهما طاقات كثیرة فی المجالات الدفاعیة والعسكریة؛ موكدا علی ضرورة استخدام هذه الطاقات فی مسار التنمیة والازدهار الاقتصادی والامنی لشعبی البلدین.
الي ذلك، رحب وزیر الدفاع الباكستانی خلال الاتصال الهاتفی مع نظیره الایرانی، بتطویر العلاقات والتعاون الدفاعی واستمرار التواصل الثنائی بشان القضایا الاقلیمیة، وقال : ان التغییرات والتطورات السریعة فی المنطقة تستوجب تعزیز التعاون اكثر من ذی قبل.
وانتقد 'دستغیرخان' التغریدات المتكررة للرئیس الامیركی دونالد ترامب ضد بلاده، موكدا علی استقلال الدول الاسلامیة فی توفیر امنها، وداعیا الی المزید من الحوار بین مسوولی الشوون الدفاعیة لدي ایران وباكستان.
انتهی**2018/ح ع **



برچسب ها

سیاسی

العميد حاتمي

ايران وباکستان

اتصال هاتفی

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الامیركان ینتهجون استراتیجیة الكیان الصهیونی فی زعزعة استقرار المنطقة

معظم المشاهدات

طهران تقدم رسالة احتجاج الي مجلس الامن حول التدخل الامیركی فی الشان الایرانی

طهران تقدم رسالة احتجاج الي مجلس الامن حول التدخل الامیركی فی الشان الایرانی

وزارة الامن تعلن القضاء علي خلیة ارهابیة مسلحة عمدت الي مواصلة الاضطرابات الاخیرة

وزارة الامن تعلن القضاء علي خلیة ارهابیة مسلحة عمدت الي مواصلة الاضطرابات الاخیرة

بروجردی : الرئیس الامریكی واهم بشأن التعامل مع ایران

فی تصریح لـ مراسل 'ارنا'؛

بروجردی : الرئیس الامریكی واهم بشأن التعامل مع ایران

وزیر الداخلیة : الاحتجاجات عولجت باقل كلفة واكبر نسبة من المرونة

وزیر الداخلیة : الاحتجاجات عولجت باقل كلفة واكبر نسبة من المرونة

ولایتی یدعو السلطات الثلاث الي التكاتف لازالة مشاكل الشعب

ولایتی یدعو السلطات الثلاث الي التكاتف لازالة مشاكل الشعب

أحدث الأخبار

مسؤول: نسبة صادرات القطاع الزراعي الايراني بلغت 13 بالمائة من اجمالي الصادرات

مسؤول: نسبة صادرات القطاع الزراعي الايراني بلغت 13 بالمائة من اجمالي الصادرات

فتنة إيران 2017... الدوافع والنتائج!؟*

فتنة إيران 2017... الدوافع والنتائج!؟*

لقاء الاحزاب في لبنان يدين التدخلات الامريكية الصهيونية في الشؤون الإيرانية

لقاء الاحزاب في لبنان يدين التدخلات الامريكية الصهيونية في الشؤون الإيرانية

تجمع العلماء في لبنان: قضية فلسطين تبقي العنوان الأول لكل المراحل

تجمع العلماء في لبنان: قضية فلسطين تبقي العنوان الأول لكل المراحل

عريقات لترامب: أنت جزء من المشكلة ولست جزءاً من الحل

عريقات لترامب: أنت جزء من المشكلة ولست جزءاً من الحل

موضوعات مرتبط