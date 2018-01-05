الامیركان ینتهجون استراتیجیة الكیان الصهیونی فی زعزعة استقرار المنطقة

و وصف العمید حاتمی الیوم الخمیس خلال اتصال هاتفی مع وزیر الدفاع الباكستانی 'خرم دستغیرخان'، المسار المتنامی للعلاقات والتعاون الدفاعی بین ایران وباكستان بـ 'الایجابی'؛ معتبرا الزیارة التی قام بها قائد الجیش الباكستانی الی طهران موخرا ومباحثاته مع المسوولین الایرانیین بانها شكلت منعطفا فی هذا السیاق.

وقال ان الظروف الاقلیمیة والامة الاسلامیة تستدعی مزیدا من التشاور بین مسوولی البلدین الهامین علي صعیدی المنطقه والعالم الاسلامی؛ مضیفا ان الامیركان یحمّلون دوما مسوولیة فشلهم فی مختلف ارجاء العالم علی عاتق الاخرین ویتابعون استراتیجیة الكیان الصهیونی فی زعزعة الاستقرار.

واعتبر ان اتساع نطاق زراعة المخدرات وتوسیع رقعة الارهاب فی افغانستان وتفاقم انعدام الامن، فضلا عن مقتل عشرات الابریاء فی افغانستان والیمن والعراق وسوریا یومیا بانها تاتی نتیجة للسیاسات الشیطانیة الحمقاء لـ امیركا.

وصرح ان ایران وباكستان لدیهما طاقات كثیرة فی المجالات الدفاعیة والعسكریة؛ موكدا علی ضرورة استخدام هذه الطاقات فی مسار التنمیة والازدهار الاقتصادی والامنی لشعبی البلدین.

الي ذلك، رحب وزیر الدفاع الباكستانی خلال الاتصال الهاتفی مع نظیره الایرانی، بتطویر العلاقات والتعاون الدفاعی واستمرار التواصل الثنائی بشان القضایا الاقلیمیة، وقال : ان التغییرات والتطورات السریعة فی المنطقة تستوجب تعزیز التعاون اكثر من ذی قبل.

وانتقد 'دستغیرخان' التغریدات المتكررة للرئیس الامیركی دونالد ترامب ضد بلاده، موكدا علی استقلال الدول الاسلامیة فی توفیر امنها، وداعیا الی المزید من الحوار بین مسوولی الشوون الدفاعیة لدي ایران وباكستان.

انتهی**2018/ح ع **

