السفير الصيني في طهران : لتعزيز نشاطات الاعلاميين في سياق التطوير السياحي بين طهران وبكين

وفي كلمته اليوم الخميس خلال اجتماع عقد بطهران لاستعراض 'المؤتمر الدولي الاول حول آفاق التنمية المستقبلية في العلاقات الإيرانية الصينية'، أشار 'بانغ سن' الي زيارة مسؤولي ومراسلي عدد من القنوات التلفزيونية الصينية لمختلف المناطق في إيران خلال الأعوام الماضية، وبهدف إنتاج أفلام ومسلسلات وثائقية للتعريف بالمعالم السياحية والطقوس والتقاليد الإيرانية للشعب الصيني.

واكد 'بانغ سن'، ان المسؤولين الإعلاميين في كلا البلدين يضطلعون بدور كبير في مجال التعريف بالمعالم السياحية للشعبين الصيني والإيراني.

و دعا المسؤول الصيني أصحاب وسائل الإعلام في ايران والصين، الي تعزيز حضورهم في الساحة من اجل ترسيخ البني التحتية اللازمة والأرضية المؤاتية للتطوير السياحي لدي البلدين وان يقدموا الحلول المناسبة والجديرة بالدراسة للتعريف بالمعالم السياحية الي المسؤولين.

واردف قائلا، ان العلاقات الثنائية بين الصين وإيران تتمتع بتاريخ عريق أخذت بالتنامي بفضل جهود رئيسي جمهورية البلدين؛ منوها في ذات السياق الي زيارة الرئيس الصيني 'شي جين بينغ' الي إيران خلال العام 2016، ومؤكدا بانها كانت 'ناجحة جدا'، حيث تم خلالها صياغة خطة العمل لتطوير العلاقات الثنائية بين طهران وبكين.

وأضاف، انه قد شهد العام الميلادي الماضي، ارتفاعا في مستوي التعاون الثنائي بين البلدين وبما يشمل شتي المجالات ولا سيما التجارية منها.

واكد بانغ سن، ان البلدين ايران والصين هما الأكثر أهمية علي طريق الحرير ولديهما تعاون متبادل في إطار مشروع 'طريق واحد - حزام واحد'.

وفي الختام، اعتبر السفير الصيني المؤتمر الدولي الاول حول 'آفاق التنمية المستقبلية في العلاقات الإيرانية الصينية'، بانه يشكل فرصة قيمة لنشطاء رجال الاعمال في كلا البلدين وبهدف تطوير وتوطيد وازدهار العلاقات الثنائية.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

