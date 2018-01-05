اللواء جعفري يعزي باستشهاد ثلاثة من منتسبي وزارة الأمن خلال المواجهات مع خلية مسلحة غربي البلاد

وفي رسالة عزاء بعث بها (اليوم الخميس) الي وزير الأمن، اعتبر اللواء جعفري ان الشهادة الباعثة للفخر لهؤلاء الشهداء الغياري والمضحين خلال اشتباكاتهم مع عدد من العناصر المسلحة المناهضين للثورة الاسلامية قد حالت دون تحقيق أهداف الأعداء المشؤومة في استمرار القتل الممنهج والإضطرابات الأخيرة.

واضاف : مما لا شك فيه، فإن الاجهزة الامنية الي جانب القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وعبر تعزيز التنسيق فيما بينها وبفضل عزمهم الراسخ الذي لا يمكن المساس به، سيعززوا من إشرافهم المعلوماتي الشامل علي تحركات الأعداء وسيحبطوا كافة المؤامرات والمخططات الشيطانية بوعي وحسم تام وسيضمنوا كما في السابق مسار الثورة الإسلامية التقدمي وأبناء الشعب الإيراني ذوي البصيرة والبواسل نحو تحقيق الأهداف السامية في صيانة الأمن والهدوء العام في البلاد.

يذكر، ان القوات المنتسبة الي وزارة الامن، تمكنت من رصد هذه الخلّية الارهابية في مدينة بيرانشهر، وخلال الاشتباكات معها، اتخذ عناصر الخلية من امراة قروية درعا لها، ومن ثم اطلقت النار باتجاه القوات الموفدة ما ادي الي استشهاد 3 من منتسبي الوزارة، فيما لقي احد الارهابيين حتفه واصيب عدد آخر منهم.

إنتهي**أ م د/ ح ع **

