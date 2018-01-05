في رسالة الي وزير الأمن؛

اللواء جعفري يعزي باستشهاد ثلاثة من منتسبي وزارة الأمن خلال المواجهات مع خلية مسلحة غربي البلاد

طهران/4 كانون الثاني/يناير/إرنا- عزّي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية 'اللواء محمد علي جعفري'، وزير الأمن 'حجة الاسلام سيد محمود علوي' باستشهاد ثلاثة من القوات المنتسبة الي وزارة الأمن جراء اشتباكات مع خلية ارهابية مسلحة في مدينة بيرانشهر بمحافظة اذربايجان الغربية (شامل غرب).

وفي رسالة عزاء بعث بها (اليوم الخميس) الي وزير الأمن، اعتبر اللواء جعفري ان الشهادة الباعثة للفخر لهؤلاء الشهداء الغياري والمضحين خلال اشتباكاتهم مع عدد من العناصر المسلحة المناهضين للثورة الاسلامية قد حالت دون تحقيق أهداف الأعداء المشؤومة في استمرار القتل الممنهج والإضطرابات الأخيرة.
واضاف : مما لا شك فيه، فإن الاجهزة الامنية الي جانب القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وعبر تعزيز التنسيق فيما بينها وبفضل عزمهم الراسخ الذي لا يمكن المساس به، سيعززوا من إشرافهم المعلوماتي الشامل علي تحركات الأعداء وسيحبطوا كافة المؤامرات والمخططات الشيطانية بوعي وحسم تام وسيضمنوا كما في السابق مسار الثورة الإسلامية التقدمي وأبناء الشعب الإيراني ذوي البصيرة والبواسل نحو تحقيق الأهداف السامية في صيانة الأمن والهدوء العام في البلاد.
يذكر، ان القوات المنتسبة الي وزارة الامن، تمكنت من رصد هذه الخلّية الارهابية في مدينة بيرانشهر، وخلال الاشتباكات معها، اتخذ عناصر الخلية من امراة قروية درعا لها، ومن ثم اطلقت النار باتجاه القوات الموفدة ما ادي الي استشهاد 3 من منتسبي الوزارة، فيما لقي احد الارهابيين حتفه واصيب عدد آخر منهم.
إنتهي**أ م د/ ح ع **



برچسب ها

سياسي

اللواء جعفري

وزير الامن

استشهاد 3 منتسبين

بيرانشهر

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اللواء جعفري يعزي باستشهاد ثلاثة من منتسبي وزارة الأمن خلال المواجهات مع خلية مسلحة غربي البلاد

معظم المشاهدات

طهران تقدم رسالة احتجاج الي مجلس الامن حول التدخل الامیركی فی الشان الایرانی

طهران تقدم رسالة احتجاج الي مجلس الامن حول التدخل الامیركی فی الشان الایرانی

وزارة الامن تعلن القضاء علي خلیة ارهابیة مسلحة عمدت الي مواصلة الاضطرابات الاخیرة

وزارة الامن تعلن القضاء علي خلیة ارهابیة مسلحة عمدت الي مواصلة الاضطرابات الاخیرة

بروجردی : الرئیس الامریكی واهم بشأن التعامل مع ایران

فی تصریح لـ مراسل 'ارنا'؛

بروجردی : الرئیس الامریكی واهم بشأن التعامل مع ایران

وزیر الداخلیة : الاحتجاجات عولجت باقل كلفة واكبر نسبة من المرونة

وزیر الداخلیة : الاحتجاجات عولجت باقل كلفة واكبر نسبة من المرونة

ولایتی یدعو السلطات الثلاث الي التكاتف لازالة مشاكل الشعب

ولایتی یدعو السلطات الثلاث الي التكاتف لازالة مشاكل الشعب

أحدث الأخبار

مسؤول: نسبة صادرات القطاع الزراعي الايراني بلغت 13 بالمائة من اجمالي الصادرات

مسؤول: نسبة صادرات القطاع الزراعي الايراني بلغت 13 بالمائة من اجمالي الصادرات

فتنة إيران 2017... الدوافع والنتائج!؟*

فتنة إيران 2017... الدوافع والنتائج!؟*

لقاء الاحزاب في لبنان يدين التدخلات الامريكية الصهيونية في الشؤون الإيرانية

لقاء الاحزاب في لبنان يدين التدخلات الامريكية الصهيونية في الشؤون الإيرانية

تجمع العلماء في لبنان: قضية فلسطين تبقي العنوان الأول لكل المراحل

تجمع العلماء في لبنان: قضية فلسطين تبقي العنوان الأول لكل المراحل

عريقات لترامب: أنت جزء من المشكلة ولست جزءاً من الحل

عريقات لترامب: أنت جزء من المشكلة ولست جزءاً من الحل

موضوعات مرتبط