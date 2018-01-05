وزیر الداخلیة : الاحتجاجات عولجت باقل كلفة واكبر نسبة من المرونة

سمنان/4كانون الثانی/ینایر/ارنا - اعلن وزیر الداخلیة الایرانی عبدالرضا رحمانی فضلی عن احتواء ومعالجة الاحتجاحات الاخیرة فی البلاد عبر دعم ابناء الشعب الایرانی وبافضل صورة ممكنة وباقل كلفة واقصی درجة من المرونة والتسامح.

وفی تصریح له الیوم الخمیس خلال مراسم تقدیم المحافظ الجدید لمحافظة سمنان (شرق)، اشار رحمانی فضلی الي الاحتجاجات الاخیرة؛ مؤكدا ان الجمهوریة الاسلامیة حشدت كافة طاقاتها ومساعیها كی یقوم بتوجیه ومعالجة هذه الاحداث بافضل صورة ممكنة وباقل كلفة واكبر نسبة من المرونة.
وتطرق وزیر الداخلیة الایرانی، الی المواقف الاخیرة للرئیس الامیركی دونالد ترامب ضد الجمهوریة الاسلامیة، قائلا 'ان الاعداء هم انفسهم یمارسون العدوان فی ارجاء العالم؛ وعلیه فإننا نقول لهذه الدول : انتم من یسفك دماء الشعوب وینهب موارد الدول وثرواتهم'.
ونوه الی المسیرات العفویة لابناء الشعب الایرانی فی دعم النظام الاسلامی وادانة المتربصین بالبلاد خلال الایام الاخیرة، وافشال موامرات الاعداء؛ مصرحا ان الاعداء یسعون علي الدوام لاستهداف المناخ السیاسی الایرانی الذی یضم مختلف القومیات والاقلیات والمذاهب؛ ومشددا علي أن ایران تتمتع الیوم بظروف امنیة مستقرة.
انتهی**2018/ح ع **



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سیاسی

وزیر الداخلیة

معالجة الاحتجاجات

المرونة والتسامح

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وزیر الداخلیة : الاحتجاجات عولجت باقل كلفة واكبر نسبة من المرونة

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