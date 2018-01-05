استشهاد فتي فلسطینی برصاص الجیش الصهیونی برام الله

وافاد شهود عیان، أن قوات الاحتلال أطلقت النار علي الفتي من مسافة قریبة جدا، خلال مواجهات اندلعت فی قریة دیر نظام، بین الشبان وقوات الاحتلال الصهیونی أصیب علي اثرها 3 شبان وفتیة آخرون بالرصاص المعدنی المغلف بالمطاط.

وادعي الناطق بلسان جیش الاحتلال الصهیونی أن قواته أطلقت النار علي فلسطینی خلال مواجهات قرب قریة دیر نظام 'للاشتباه بأنه یحمل سلاحا'.

وباستشهاد الفتي التمیمی یرتفع عدد الشهداء الفلسطینیین الذین سقطوا علي ایدی جنود الاحتلال 'الاسرائیلی' منذ قرار الرئیس الامریكی دونالاد ترامب فی الاعتراف بالقدس عاصمة للكیان الصهیونی فی السادس من الشهر الماضی، الي 16 شهیدا.

علي صعید اخر، أعلن جیش الاحتلال الصهیونی سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة فی احد المستوطنات المحیطة بالقطاع؛ موضیفا ان الصاروخ سقط فی مستوطنة 'نیرعوز' القریبة من غزة دون انطلاق صافرات الانذار.

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