السيد عمار الحكيم: مايجري في ايران شأن داخلي والتحريض لن يخدم المنطقة

بغداد / 4 كانون الثاني / يناير / ارنا - دعا رئيس التحالف الوطني العراقي، السيد عمار الحكيم، الي عدم التدخل في شؤون ايران الداخلية، مؤكدا ان سياسةَ التحريض علي العنف لن يكون لها أي أثر ايجابي قطعا، ولن تخدم الأمن والسلام في ايران والمنطقة .

ونقل بيان لرئاسة التحالف الوطني العراقي تلقت (ارنا) نسخة منه، عن السيد عمار الحكيم قوله، 'نتابع باهتمامٍ ما يجري في الجمهورية الاسلامية الايرانية من أحداث، واننا اذ نؤكد ثقتنا التامة بقدرة القيادة الايرانية وعلي رأسها سماحة الامام الخامنئي (مد ظله) علي التعامل مع هذه الاحداث بالحكمة المعهودة، فإننا نشدد علي ان ما يجري في الجارة ايران هو شأن داخلي'.
ودعا السيد الحكيم، 'دول العالم كافة والمنظمات الدولية الي التعاطي مع هذه الاحداث ومثيلاتها في المنطقة والعالمِ بذات المعايير، وان سياسةَ التحريض علي العنف لن يكون لها أي أثر ايجابي قطعا، ولن تخدم الأمن والسلام في ايران والمنطقة' .
وأكد، انه 'وبناء علي فهمنا للدورِ البارز للجمهورية الاسلامية في المنطقة، وتأثيرِ ما يحدث فيها علي محيطها الاقليمي والدولي، فإننا ندعو ايضا الي عدمِ التدخل في مجريات الاحداث، و ترك الامر الي الشعب الايراني وحكومته وقيادته فهم أعرف بواقعهم ومتطلباته وتجلياته، ونسأله سبحانه ان ينعم أبناء شعبنا وشعوب المنطقة والعالم بالامن والاستقرار والرفاه'.
انتهي **ع ص/380/ح ع **



برچسب ها

سياسي

ايران و العراق

تيار الحكمة

احداث ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

السيد عمار الحكيم: مايجري في ايران شأن داخلي والتحريض لن يخدم المنطقة

معظم المشاهدات

طهران تقدم رسالة احتجاج الي مجلس الامن حول التدخل الامیركی فی الشان الایرانی

طهران تقدم رسالة احتجاج الي مجلس الامن حول التدخل الامیركی فی الشان الایرانی

وزارة الامن تعلن القضاء علي خلیة ارهابیة مسلحة عمدت الي مواصلة الاضطرابات الاخیرة

وزارة الامن تعلن القضاء علي خلیة ارهابیة مسلحة عمدت الي مواصلة الاضطرابات الاخیرة

بروجردی : الرئیس الامریكی واهم بشأن التعامل مع ایران

فی تصریح لـ مراسل 'ارنا'؛

بروجردی : الرئیس الامریكی واهم بشأن التعامل مع ایران

وزیر الداخلیة : الاحتجاجات عولجت باقل كلفة واكبر نسبة من المرونة

وزیر الداخلیة : الاحتجاجات عولجت باقل كلفة واكبر نسبة من المرونة

ولایتی یدعو السلطات الثلاث الي التكاتف لازالة مشاكل الشعب

ولایتی یدعو السلطات الثلاث الي التكاتف لازالة مشاكل الشعب

أحدث الأخبار

مسؤول: نسبة صادرات القطاع الزراعي الايراني بلغت 13 بالمائة من اجمالي الصادرات

مسؤول: نسبة صادرات القطاع الزراعي الايراني بلغت 13 بالمائة من اجمالي الصادرات

فتنة إيران 2017... الدوافع والنتائج!؟*

فتنة إيران 2017... الدوافع والنتائج!؟*

لقاء الاحزاب في لبنان يدين التدخلات الامريكية الصهيونية في الشؤون الإيرانية

لقاء الاحزاب في لبنان يدين التدخلات الامريكية الصهيونية في الشؤون الإيرانية

تجمع العلماء في لبنان: قضية فلسطين تبقي العنوان الأول لكل المراحل

تجمع العلماء في لبنان: قضية فلسطين تبقي العنوان الأول لكل المراحل

عريقات لترامب: أنت جزء من المشكلة ولست جزءاً من الحل

عريقات لترامب: أنت جزء من المشكلة ولست جزءاً من الحل

موضوعات مرتبط