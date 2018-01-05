السيد عمار الحكيم: مايجري في ايران شأن داخلي والتحريض لن يخدم المنطقة

ونقل بيان لرئاسة التحالف الوطني العراقي تلقت (ارنا) نسخة منه، عن السيد عمار الحكيم قوله، 'نتابع باهتمامٍ ما يجري في الجمهورية الاسلامية الايرانية من أحداث، واننا اذ نؤكد ثقتنا التامة بقدرة القيادة الايرانية وعلي رأسها سماحة الامام الخامنئي (مد ظله) علي التعامل مع هذه الاحداث بالحكمة المعهودة، فإننا نشدد علي ان ما يجري في الجارة ايران هو شأن داخلي'.

ودعا السيد الحكيم، 'دول العالم كافة والمنظمات الدولية الي التعاطي مع هذه الاحداث ومثيلاتها في المنطقة والعالمِ بذات المعايير، وان سياسةَ التحريض علي العنف لن يكون لها أي أثر ايجابي قطعا، ولن تخدم الأمن والسلام في ايران والمنطقة' .

وأكد، انه 'وبناء علي فهمنا للدورِ البارز للجمهورية الاسلامية في المنطقة، وتأثيرِ ما يحدث فيها علي محيطها الاقليمي والدولي، فإننا ندعو ايضا الي عدمِ التدخل في مجريات الاحداث، و ترك الامر الي الشعب الايراني وحكومته وقيادته فهم أعرف بواقعهم ومتطلباته وتجلياته، ونسأله سبحانه ان ينعم أبناء شعبنا وشعوب المنطقة والعالم بالامن والاستقرار والرفاه'.

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