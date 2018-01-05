في رسالة الي قائد قوات الأمن الداخلي؛

القائد العام للجيش يشيد بالشعب وقوات الأمن الداخلي والتعبئة في إخماد الفتنة

طهران/4 كانون الثاني/يناير/إرنا- اشاد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء 'سيد عبد الرحيم موسوي'، وفي رسالة بعث بها الي قائد قوات الأمن الداخلي 'العميد حسين اشتري'، اشاد بوعي الشعب وحضوره في الساحة، فضلا عن الدور المميز لقوات الأمن الداخلي المقتدرة والصابرة وقوات التعبئة المخلصين في إخماد نيران الفتنة الأخيرة.

واكد اللواء موسوي في رسالته ان، أميركا 'الشيطان الأكبر' والكيان الصهيوني المشؤوم قد أرسلا عملاءهما المفضوحين والمنافقين المجرمين الي الساحة التي زعموها بانها فارغة بهدف استغلال بعض الثغرات للمساس بالأمن المثالي المستتب في ايران الإسلامية الأبية.
واشاد القائد العام للجيش الايراني بتواجد الشعب الإيراني العظيم وقوات الأمن الداخلي القديرة والصابرة، الذين أحبطوا كافة مؤامرات الأعداء.
واكد اللواء موسوي قائلا انه لو اقتضت الضرورة فإن قوات الجيش كانت مستعدة للتعاون والتماسك مع قوات الأمن الداخلي مرفوعي الرأس في مواجهة المغرر بهم عملاء أميركا، لتقدم رسالة عبر المتورطين عديمي الشخصية في جريمة إحراق علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الي أسيادهم الفاشلين عن مرارة وشدة ألم الصفعة الموجهة من قبل الثورة الإسلامية.
واعرب القائد العام للجيش الايراني عن استنكاره لتدخل اميركا ودعمها للفوضويين القتلة، بعيدا عن ابسط المعايير الدبلوماسية المعهودة لتكشف مرة أخري عن وجهها الكريه وعدائه المتجذر للشعب الإيراني العظيم.
وفي الختام، أشاد اللواء موسوي بكافة الشرائح الشعبية، وجميع رفاقه لدي قوات الأمن الداخلي البطلة وقوات التعبئة المخلصين، أصالة عن نفسه ونيابة عن منتسبي الجيش وأسرهم الموالية والواعية والثورية؛ مجددا التاكيد علي الجهوزية التامة لقوات الجيش للتعاون مع كافة القوات المسلحة في تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة آية الله العظمي السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي)، وجميع المهام الموكلة اليه.
إنتهي**أ م د**



برچسب ها

سياسي

سيد عبد الرحيم موسوي

الجيش

قوات الأمن الداخلي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

القائد العام للجيش يشيد بالشعب وقوات الأمن الداخلي والتعبئة في إخماد الفتنة

معظم المشاهدات

طهران تقدم رسالة احتجاج الي مجلس الامن حول التدخل الامیركی فی الشان الایرانی

طهران تقدم رسالة احتجاج الي مجلس الامن حول التدخل الامیركی فی الشان الایرانی

وزارة الامن تعلن القضاء علي خلیة ارهابیة مسلحة عمدت الي مواصلة الاضطرابات الاخیرة

وزارة الامن تعلن القضاء علي خلیة ارهابیة مسلحة عمدت الي مواصلة الاضطرابات الاخیرة

بروجردی : الرئیس الامریكی واهم بشأن التعامل مع ایران

فی تصریح لـ مراسل 'ارنا'؛

بروجردی : الرئیس الامریكی واهم بشأن التعامل مع ایران

وزیر الداخلیة : الاحتجاجات عولجت باقل كلفة واكبر نسبة من المرونة

وزیر الداخلیة : الاحتجاجات عولجت باقل كلفة واكبر نسبة من المرونة

ولایتی یدعو السلطات الثلاث الي التكاتف لازالة مشاكل الشعب

ولایتی یدعو السلطات الثلاث الي التكاتف لازالة مشاكل الشعب

أحدث الأخبار

مسؤول: نسبة صادرات القطاع الزراعي الايراني بلغت 13 بالمائة من اجمالي الصادرات

مسؤول: نسبة صادرات القطاع الزراعي الايراني بلغت 13 بالمائة من اجمالي الصادرات

فتنة إيران 2017... الدوافع والنتائج!؟*

فتنة إيران 2017... الدوافع والنتائج!؟*

لقاء الاحزاب في لبنان يدين التدخلات الامريكية الصهيونية في الشؤون الإيرانية

لقاء الاحزاب في لبنان يدين التدخلات الامريكية الصهيونية في الشؤون الإيرانية

تجمع العلماء في لبنان: قضية فلسطين تبقي العنوان الأول لكل المراحل

تجمع العلماء في لبنان: قضية فلسطين تبقي العنوان الأول لكل المراحل

عريقات لترامب: أنت جزء من المشكلة ولست جزءاً من الحل

عريقات لترامب: أنت جزء من المشكلة ولست جزءاً من الحل

موضوعات مرتبط