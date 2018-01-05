القائد العام للجيش يشيد بالشعب وقوات الأمن الداخلي والتعبئة في إخماد الفتنة

واكد اللواء موسوي في رسالته ان، أميركا 'الشيطان الأكبر' والكيان الصهيوني المشؤوم قد أرسلا عملاءهما المفضوحين والمنافقين المجرمين الي الساحة التي زعموها بانها فارغة بهدف استغلال بعض الثغرات للمساس بالأمن المثالي المستتب في ايران الإسلامية الأبية.

واشاد القائد العام للجيش الايراني بتواجد الشعب الإيراني العظيم وقوات الأمن الداخلي القديرة والصابرة، الذين أحبطوا كافة مؤامرات الأعداء.

واكد اللواء موسوي قائلا انه لو اقتضت الضرورة فإن قوات الجيش كانت مستعدة للتعاون والتماسك مع قوات الأمن الداخلي مرفوعي الرأس في مواجهة المغرر بهم عملاء أميركا، لتقدم رسالة عبر المتورطين عديمي الشخصية في جريمة إحراق علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الي أسيادهم الفاشلين عن مرارة وشدة ألم الصفعة الموجهة من قبل الثورة الإسلامية.

واعرب القائد العام للجيش الايراني عن استنكاره لتدخل اميركا ودعمها للفوضويين القتلة، بعيدا عن ابسط المعايير الدبلوماسية المعهودة لتكشف مرة أخري عن وجهها الكريه وعدائه المتجذر للشعب الإيراني العظيم.

وفي الختام، أشاد اللواء موسوي بكافة الشرائح الشعبية، وجميع رفاقه لدي قوات الأمن الداخلي البطلة وقوات التعبئة المخلصين، أصالة عن نفسه ونيابة عن منتسبي الجيش وأسرهم الموالية والواعية والثورية؛ مجددا التاكيد علي الجهوزية التامة لقوات الجيش للتعاون مع كافة القوات المسلحة في تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة آية الله العظمي السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي)، وجميع المهام الموكلة اليه.

إنتهي**أ م د**

