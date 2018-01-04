محلل لبناني : `الاسرائيليون` لن يكتفوا بقرار ترامب حول القدس وسيطالبون المزيد

ويؤكد الباحث في الشؤون 'الاسرائيلية' في حديث لمراسل 'ارنا' في بيروت، ان 'اسرائيل' التي تعاني من عقدة شرعية ومشروعية تبدي انزعاجا من اي قرار يصدر عن اي جهة ويتضمن ادانة لها، وهذا الامر ينطبق علي قرار الجمعية العامة المتعلق بالقدس.

واعتبر ان ما تضمنته الاستراتيجية الامنية التي اعلنها الرئيس الاميركي تجاه 'اسرائيل'، هو تكريس لحالة التماهي الكامل بين البلدين والتي عبر عنها ترامب في كل المراحل المفصلية منذ وصوله الي البيت الابيض.

وفيما يلي نص الحوار :-

ارنا : كيف تنظر 'اسرائيل' الي القرارات الصادرة عن الامم المتحدة ؟

عباس اسماعيل : اولا لا بد من توضيح مسألة هامة وهي ان نظرة 'اسرائيل' الي الامم المتحدة هي نظرة احتقار واستخفاف واستعلاء وهذا يظهر من خلال تصريحات المسؤولين 'الاسرائيليين'. نتنياهو وصف الامم المتحدة ببيت الاكاذيب، و'داني دانون' ممثل 'اسرائيل' في الامم المتحدة علق علي القرارمعتبرا 'انه سيلقي في مزبلة التاريخ'؛ الا انه علي الرغم من ذلك فأن 'اسرائيل' تنزعج من هذه القرارات لانها تعاني دائما من عقدة الشرعية والمشروعية وهي حساسة تجاه هذا الموضوع واي قرار يدينها حتي ولو لم يكن له مفاعيل عملية كبيرة الا انها تتعاطي معه بحساسية مفرطة.

ارنا : بالمقارنة مع تجارب سابقة في الامم المتحدة وخاصة خلال العامين 2012 و2015 هل يمكن القول ان التأييد للكيان الصهيوني يتراجع بين دول الامم المتحدة؟

عباس اسماعيل : للاجابة علي هذا السؤال لا بد من قراءة في الارقام؛ في العام 2012 صوتت 138 دولة علي قرار يوافق علي اعتبار فلسطين دولة مراقب في الامم التحدة وفي العام 2015 صوتت 119 علي قرار رفع العلم الفلسطيني في الامم المتحدة، وفي القرار الاخير حول القدس صوتت 128 دولة . الا ان اللافت ان هناك 15 دولة افريقية امتنعت عن التصويت في المرة الاخيرة وهذا امر لا بد من التوقف عنده لانه يعكس خرقا 'اسرائيليا' للدول الافريقية التي كانت تعتبر تاريخيا مؤيدة للقضية الفلسطينية كما ان هناك عدد من الدول اللاتينية امتنعت عن التصويت وهذا ايضا يصب في مصلحة الكيان الصهيوني . وقد ركز 'الاسرائيليون' علي هذه المعطيات واعتبروها بمثابة انجاز علي الرغم من عدم رضاهم من النتيجة النهائية .

بالخلاصة يمكن القول ان 'اسرائيل' لم تعلق امالا كبيرة علي ما حصل في الامم المتحدة والنتيجة كانت من ضمن التوقعات مع قناعتهم بان القرار لن يغير من الوقائع وان ما كتب قد كتب .

ارنا: بالنسبة لقرار الرئيس الاميركي ، كيف تنظر اليه 'اسرائيل' والي اي حد تعتبره انجازا تاريخيا لها ؟

عباس اسماعيل: يعتبر 'الاسرائيليون' ان قرار الرئيس الاميركي انجازا هاما بالنسبة لهم .اهمية القرار من وجهة نظرهم تكمن في ان اكبر دولة في العالم اعترفت بواقع لم يكن يتمتع باعتراف دولي . الا ان 'الاسرائيليين' كعادتهم لا يشبعون فاعتبروا ان القرار غير كاف. وتحدثوا عن امكانية وجود قطب مخفية غير معلنة في القرار .

ارنا : الا يبدو هذا الامر مستغربا، كيف تفسر حالة اللاثقة تجاه القرار ؟

عباس اسماعيل : انا اعتبر ان 'الاسرائيليين'.. وعند كل تنازل من قبل اي جهة يقولون : هل من مزيد ؟ ومع هذا القرار تحديدا يطرح 'الاسرائيليون' اسئلة حول سبب عدم ذكر ترامب عبارة القدس الكبري وانه لم يحسم موضوع الحدود والاهم هو ما اذا كان قرار ترامب هدية مجانية ام هدية مسمومة سيطلب ثمنا لها وما هو هذا الثمن؟

ارنا: ماذا عن الاستراتيجية الامنية التي اعلنها الرئيس الاميركي مؤخرا والتي اعتبرت مؤيدة لـ 'اسرائيل' وتصب لمصلحتها بمستوي يفوق كل الاستراتيجيات السابقة التي كانت بطبيعة الحال تخدم المصالح 'الاسرائيلية'؟

عباس اسماعيل : اخطر ما في هذه الاستراتيجية ان ترامب اعتبر ان مصدر المشاكل في منطقتنا ليس الاحتلال 'الاسرائيلي' وانما ايران؛ اضافة الي اعتباره ان تطبيع العلاقات بين الدول العربية والعدو 'الاسرائيلي' هو المدخل الضروري لحل القضية الفلسطينية وليس العكس. وهذه المعادلة هي 'اسرائيلية' وتحاول 'اسرائيل' تكريسها في العالم؛ الا ان الاستراتيجية لم تات بجديد علي مستوي موقف ترامب من اسرائيل ودعمه لها. في كل المفاصل الاستراتيجية كان ينطبق علي خطابات ترامب مقولة ان الصوت لترامب والكلمات لنتنياهو. خلال اجتماع الهيئة العامة للامم المتحدة في ايلول الماضي كان سقف ترامب اعلي من سقف نتنياهو وفي الجلسة الاخيرة المخصصة لقرار القدس كان موقف ممثلة واشنطن في الامم المتحدة يتماهي بشكل تام مع ممثل الكيان الصهيوني . باختصار يمكن القول ان واشنطن تتبني الموقف 'الاسرائيلي' وتزايد علي الاستراتيجية 'الاسرائيلية'.

انتهي**388/ح ع **

