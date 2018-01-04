مسؤول : 53 بالمئة من الصادرات الإيرانية للعام الجاري غير نفطية

همدان/4 كانون الثاني/يناير/إرنا- قال المدير العام لمكتب تطوير الخدمات التجارية لدي مؤسسة تنمية التجارة الوطنية في ايران 'فرهاد نوري'، ان 53 بالمئة من الصادرات الإيرانية خلال الاشهر التسعة الأولي من العام الإيراني الجاري (بدأ من 21 آذار/مارس 2017)، اختصت بالسلع غير النفطية.

وفي تصريح له اليوم الأربعاء، قال نوري ان الصادرات الايرانية بلغت خلال الفترة المذكورة 31 مليار و600 مليون دولار، فيما بلغ حجم استيراد البلاد 37 مليار و500 مليون دولار.
وتابع، انه من المقرر بلوغ قيمة الصادرات الإيرانية 40 مليار دولار في إطار الخطة التنموية الخمسية السادسة؛ مضيفا انه تم تحقيق 31 مليار و600 مليون دولار لحد الان؛ اي بما يعادل 80 بالمئة من القدر المنشود.
واردف في السياق ذاته، قائلا ان الصين تحتل المرتبة الاولي بين جهات التصدير للسلع الإيرانية بنسبة 20 بالمئة خلال الستة أشهر الأولي من العام الإيراني الحالي كما تأتي الإمارات والعراق وكوريا الجنوبية وأفغانستان في المراكز التالية بنسبة 15 و14.5 و9.5 و6 بالمئة حسب التوالي.
إنتهي**أ م د/ ح ع**



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اقتصاد

الصادرات غير النفطية

مؤسسة تنمية التجارة الوطنية

الخطة التنموية الخمسية

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مسؤول : 53 بالمئة من الصادرات الإيرانية للعام الجاري غير نفطية

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