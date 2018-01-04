الشعب الايراني يواصل مسيراته المنددة بالاضطرابات واعمال الشغب

طهران / 4 كانون الثاني / يناير / ارنا – تجددت المسيرات الجماهيرية صباح اليوم الخميس في العديد من المدن الايرانية، تنديدا بالاضطرابات الاخيرة؛ مطالبين بمعاقبة الانتهازيين والضالعين في اعمال الشغب التي ادت الي الاضرار بالاموال العامة واثارة الفوضي داخل البلاد.

وافاد مراسلوا وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) من مواقع الحدث في عدد من المدن بما فيها اصفهان (وسط)، ومشهد المقدسة ونيشابور بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)، وبيرجند في محافظة خراسان الجنوبية (شمال شرق)، وشيراز مركز محافظة فارس (جنوب)، وياسوج وكجساران في محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب)، ويزد (مركز محافظة يزد - وسط)، ان الحشود الجماهيرية نظمت اليوم مسيرات مناهضة ضد الممارسات غير القانونية واعمال الشغب الاخيرة في البلاد؛ معربين عن استنكارهم للضالعين في هذه التحركات.
وفي كلمات لهم بالمناسبة اعرب عدد من المسؤولين عن تقديرهم لجهود قوات الامن الداخلي والشرطة علي احتوائهم لهذه الاحداث عبر السبل والآليات الصحيحة.
وردد المتظاهرون هتافات مناوئة لاعداء الثورة الاسلامية؛ مجددين ولاءهم للجمهورية الاسلامية وقائد الثورة؛ ومعربين عن سخطهم للمخططات الامريكية والصهيونية والسعودية الفتنوية.
علما ان الايام الاخيرة شهدت العديد من المسيرات الجماهيرية المناوئة للاضطرابات الاخيرة في انحاء ايران؛ وذلك علي خلفية ممارسات عدد من الخارجين عن القانون المخربة التي طالت عددا من المدن، ما اسفر عن تدمير الاموال العامة واحراق بعض المراكز، والتي ابدي المسؤولين في امريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني والسعودية وبكل صلافة دعمهم لهذه التحركات الفوضوية.
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سياسي

مسيرات منددة بالاضطرابات

المسيرات الجماهيرية

هتافات مناوئة لاعداء الثورة

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الشعب الايراني يواصل مسيراته المنددة بالاضطرابات واعمال الشغب

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