الإضطرابات تم احتواؤها بفضل تدابير قائد الثورة الحكيمة واتحاد السلطات الثلاث و وعي الشعب

وقال بيكي في تصريح لمراسل 'إرنا' اليوم الخميس، ان 'الشعب الإيراني البطل لم يسمح عبر درايته و وعيه للضالعين في أعمال الشغب، بالتسلل داخل صفوف الشعب وادركوا بأن هذه الإضطرابات حصيلة مشروع سعودي - أميركي - صهيوني.

واكد عضو اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية قائلا، ان ممارسات الغوغائيين هي إرهابية بامتياز وتهدف الي الاضرار بالممتلكات والتخريب؛ منوها الي ان الشعب وبالتعاون مع القوات الامنية والشرطة تمكن من وضع حدّ لمعظم هذه الإضطرابات.

وصرح بيكي، ان هدف الأعداء من افتعال هذه الإضطرابات يكمن في المساس بالسمعة الدولية للجمهورية الاسلامية الإيرانية بما يجعل من ايران هدفا لهجمات السياسات الأميركية؛ مشددا علي ان الشعب الإيراني استوعب وبوعي تام هذه التحركات الخبيثة للضالعين في أعمال الشغب.

واردف قائلا، ان الشعب الإيراني وعبر ادائه خلال الاضطرابات الاخيرة اثبت بانه قد فصل مساره عن مسار هؤلاء الغوغائيين.

إنتهي**أ م د/ح ع**

