ولایتی یدعو السلطات الثلاث الي التكاتف لازالة مشاكل الشعب

قم/4 كانون الثانی/ینایر/إرنا- قال مستشار قائد الثورة الإسلامیة للشؤون الدولیة 'علی أكبر ولایتی'، انه ینبغی علي السلطات الثلاث وكافة المسؤولین أن یتعاونوا من أجل إحتواء مشاكل الناس علي أحسن وجه ممكن'.

ودعا ولایتی فی تصریح له امس الاربعاء خلال ملتقي 'الثورة الإسلامیة، تطورات المنطقة والآفاق المستقبلیة' فی قم المقدسة (وسط)، دعا الي الحفاظ علي الوحدة والتضامن فی البلاد.
وفی معرض إشارته الي الإضطرابات الأخیرة، اعتبر انها، مؤامرة صهیو - أمیركیة؛ لافتا الي انه فی بدایة هذه الإضطرابات، اقدم البعض علي مهاجمة الحسینیات وحرق علم الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة؛ ومؤكدا فی الوقت نفسه ان 'بعض الإحتجاجات تشكل مطالب شعبیة حقة وندعو الحكومة لتبذل قصاري جهدها فی سبیل حل هذه المشاكل وسدّ احتیاجات الناس'.
وحذر ولایتی من ان العدو ظهر الیوم بشكل معلن علي الساحة، مصرحا بقوله، 'علینا أن نقدر ونثمن الأمن السائد فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وان نعلم بأنه اذا تمكن الأعداء من التسلل الي داخل البلاد فإنهم لن یدخروا سعیا فی ارتكاب أی جریمة وأثبتوا ذلك خلال الإضطرابات الأخیرة وبشكل واضح'.
وفی جانب اخر من تصریحاته لفت مستشار قائد الثورة الاسلامیة للشؤون الدولیة، الي ان الإیرانیین وعلي مدي التاریخ برهنوا دعمهم للدول الجوار.
وأضاف، مما لاشك فیه، فإن الیوم الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تعتبر القوة الأولي فی المنطقة وهی إحدي القدرات المؤثرة دولیا؛ الامر الذی یشهد به القاصی والدانی.
ولفت ولایتی الي ان المضحین فی إیران الإسلامیة واستنادا الي قدراتهم المنبثقة عن التعالیم الاسلامیة ومدرسة التشیع السامیة تمكنوا من الصمود أمام جماعة داعش الإرهابیة والتكفیریة والحقوا الهزیمة النكراء بهم، والیوم كذلك الجمیع یقرون بان إیران هی حاملة لواء جبهة المقاومة الإسلامیة والمحور الرئیس لها.
واعتبر المسؤول الایرانی ان دفاع الجمهوریة الإسلامیة عن المقاومة فی العراق وسوریا، إجراء ستراتیجیا للدفاع عن حدودها؛ مصرحا ان أمیركا والصهاینة تواجدوا فی انحاء المنطقة بهدف استهداف الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.
وفی السیاق تطرق الي قضیة الاستفتاء فی كردستان العراق، مصرحا 'إن قرار الأمریكیین كان التواجد المستدیم فی شرق الفرات وفی منطقة الرقة بحیث تم رفع العلم الإسرائیلی یوم الإستفتاء فی إقلیم كردستان ولولا مساعدات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الي حكومة العراق لبادر الكیان الصهیونی المحتل بفتح قواعد عسكریة له علي الحدود الإیرانیة'.
وفی الختام نوه الي القضیة الیمنیة، مؤكدا ان السعودیة ستتورط فی الیمن كما تورطت أمیركا فی فیتنام.
إنتهي**أ م د/ح ع**



برچسب ها

سیاسی

علی أکبر ولایتی

السلطات الثلاث

قم

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ولایتی یدعو السلطات الثلاث الي التكاتف لازالة مشاكل الشعب

معظم المشاهدات

طهران: تبجحات المندوبة الاميركية داعمة للعنف والفتنة في ايران

طهران: تبجحات المندوبة الاميركية داعمة للعنف والفتنة في ايران

الامن الایرانی یعلن اعتقال بعض مثیری الشغب خلال الاحداث الاخیرة

الامن الایرانی یعلن اعتقال بعض مثیری الشغب خلال الاحداث الاخیرة

قائد الحرس الثوری یعلن انتهاء وهزیمة الفتنة الاخیرة فی البلاد

قائد الحرس الثوری یعلن انتهاء وهزیمة الفتنة الاخیرة فی البلاد

ایران والعراق تؤكدان علي تطویر العلاقات فی جمیع المجالات

خلال لقاء مسجدی والجبوری

ایران والعراق تؤكدان علي تطویر العلاقات فی جمیع المجالات

طهران تقدم رسالة احتجاج الي مجلس الامن حول التدخل الامیركی فی الشان الایرانی

طهران تقدم رسالة احتجاج الي مجلس الامن حول التدخل الامیركی فی الشان الایرانی

أحدث الأخبار

وزارة الامن تعلن القضاء علي خلية ارهابية مسلحة عمدت الي مواصلة الاضطرابات الاخيرة

وزارة الامن تعلن القضاء علي خلية ارهابية مسلحة عمدت الي مواصلة الاضطرابات الاخيرة

محلل لبناني : `الاسرائيليون` لن يكتفوا بقرار ترامب حول القدس وسيطالبون المزيد

محلل لبناني : 'الاسرائيليون' لن يكتفوا بقرار ترامب حول القدس وسيطالبون المزيد

مسؤول : 53 بالمئة من الصادرات الإيرانية للعام الجاري غير نفطية

مسؤول : 53 بالمئة من الصادرات الإيرانية للعام الجاري غير نفطية

الشعب الايراني يواصل مسيراته المنددة بالاضطرابات واعمال الشغب

الشعب الايراني يواصل مسيراته المنددة بالاضطرابات واعمال الشغب

الإضطرابات تم احتواؤها بفضل تدابير قائد الثورة الحكيمة واتحاد السلطات الثلاث و وعي الشعب

عو لجنة الامن القومي النيابية لـ 'ارنا' :

الإضطرابات تم احتواؤها بفضل تدابير قائد الثورة الحكيمة واتحاد السلطات الثلاث و وعي الشعب

موضوعات مرتبط