ولایتی یدعو السلطات الثلاث الي التكاتف لازالة مشاكل الشعب

ودعا ولایتی فی تصریح له امس الاربعاء خلال ملتقي 'الثورة الإسلامیة، تطورات المنطقة والآفاق المستقبلیة' فی قم المقدسة (وسط)، دعا الي الحفاظ علي الوحدة والتضامن فی البلاد.

وفی معرض إشارته الي الإضطرابات الأخیرة، اعتبر انها، مؤامرة صهیو - أمیركیة؛ لافتا الي انه فی بدایة هذه الإضطرابات، اقدم البعض علي مهاجمة الحسینیات وحرق علم الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة؛ ومؤكدا فی الوقت نفسه ان 'بعض الإحتجاجات تشكل مطالب شعبیة حقة وندعو الحكومة لتبذل قصاري جهدها فی سبیل حل هذه المشاكل وسدّ احتیاجات الناس'.

وحذر ولایتی من ان العدو ظهر الیوم بشكل معلن علي الساحة، مصرحا بقوله، 'علینا أن نقدر ونثمن الأمن السائد فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وان نعلم بأنه اذا تمكن الأعداء من التسلل الي داخل البلاد فإنهم لن یدخروا سعیا فی ارتكاب أی جریمة وأثبتوا ذلك خلال الإضطرابات الأخیرة وبشكل واضح'.

وفی جانب اخر من تصریحاته لفت مستشار قائد الثورة الاسلامیة للشؤون الدولیة، الي ان الإیرانیین وعلي مدي التاریخ برهنوا دعمهم للدول الجوار.

وأضاف، مما لاشك فیه، فإن الیوم الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تعتبر القوة الأولي فی المنطقة وهی إحدي القدرات المؤثرة دولیا؛ الامر الذی یشهد به القاصی والدانی.

ولفت ولایتی الي ان المضحین فی إیران الإسلامیة واستنادا الي قدراتهم المنبثقة عن التعالیم الاسلامیة ومدرسة التشیع السامیة تمكنوا من الصمود أمام جماعة داعش الإرهابیة والتكفیریة والحقوا الهزیمة النكراء بهم، والیوم كذلك الجمیع یقرون بان إیران هی حاملة لواء جبهة المقاومة الإسلامیة والمحور الرئیس لها.

واعتبر المسؤول الایرانی ان دفاع الجمهوریة الإسلامیة عن المقاومة فی العراق وسوریا، إجراء ستراتیجیا للدفاع عن حدودها؛ مصرحا ان أمیركا والصهاینة تواجدوا فی انحاء المنطقة بهدف استهداف الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

وفی السیاق تطرق الي قضیة الاستفتاء فی كردستان العراق، مصرحا 'إن قرار الأمریكیین كان التواجد المستدیم فی شرق الفرات وفی منطقة الرقة بحیث تم رفع العلم الإسرائیلی یوم الإستفتاء فی إقلیم كردستان ولولا مساعدات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الي حكومة العراق لبادر الكیان الصهیونی المحتل بفتح قواعد عسكریة له علي الحدود الإیرانیة'.

وفی الختام نوه الي القضیة الیمنیة، مؤكدا ان السعودیة ستتورط فی الیمن كما تورطت أمیركا فی فیتنام.

إنتهي**أ م د/ح ع**

