فی تصریح لـ مراسل 'ارنا'؛

بروجردی : الرئیس الامریكی واهم بشأن التعامل مع ایران

بروجرد / 4 كانون الثانی / ینایر / ارنا – قال رئیس لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوري الاسلامی علاء الدین بروجردی، وفی معرض تعلیقه علي تصریحات ترامب التدخلیة فی مساندة الاضطرابات الاخیرة، قال ان الرئیس الامریكی اصیب بالوهم ولن تجدی محاولاته الرامیة الي بث الفوضي والفرقة.

وفی تصریح لمراسل 'ارنا' الیوم الخمیس، اذ ندّد بروجردی بتصریحات ترامب التدخلیة فی الشؤون الایرانیة، دعا المسؤولین الامریكان وترامب الي تجنب الافكار الواهیة.
وشدد رئیس لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة النیابیة قائلا، ان سیاسة امریكا والكیان الصهیونی والاستكبار العالمی ترتكز علي زعزعة الامن والفوضي فی العالم الاسلامی وایران؛ لافتا الي وجود بعض المواجهات فی كل من الیمن وسوریا والعراق وباكستان؛ ومؤكدا ان امریكا والكیان الصهیونی یحاولان جرّ هذه الصراعات الي الداخل الایرانی.
وتابع قائلا، ان الاحداث المریرة الاخیرة فی عدد من مدن البلاد انطلقت بدافع المطالب الشعبیة المحقة بما فیها الذمم المترتبة علي المؤسسات المالیة التی اعلنت افلاسها؛ معربا عن اسفه من ان اعداء الثورة الاسلامیة وعملائهم فی الداخل یبذلون الجهود لحرف مسار هذه المطالب صوب الفوضي والاضطرابات.
وفیما نوه الي ان الدول الخاضعة لأنظمة دیكتاتوریة مثل السعودیة وحلافائها لا تنعم حتي باقل مستوي من الحریة؛ صرح بروجردی ان هكذا احداث تشكل حالة معهودة جدا فی اجواء ایران التی تستودها الحریة؛ مضیفا ان الشعب الایرانی لن یسمح لای دولة بالتدخل فی شؤون البلاد.
وخلص الي القول : نحن (فی مجلس الشوري الاسلامی) سندعم المطالب الشعبیة وسنبذل جهدنا الي اصدار القوانین فی سیاق مطالب الشعب وتوفیر الرخاء له.
انتهي ** ح ع



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بروجردی : الرئیس الامریكی واهم بشأن التعامل مع ایران

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