السفير الايراني في بولندا:

أي خطوة في المنطقة لا تاخذ دور ايران بالاعتبار محكومة بالفشل

اهواز / 4 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اكد السفير الايراني في بولندا رامين مهمانبرست بان اي خطوة وبرنامج في منطقة الشرق الاوسط محكوم بالفشل ان لم ياخذ دور ايران بنظر الاعتبار وهو ما يعد نجاحا كبيرا لبلادنا.

وفي ندوة عقدت الاربعاء في جامعة 'الشهيد جمران' في اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، لدراسة افاق التطورات الدولية، قال مهمانبرست، اننا نشهد الان سلسلة تغييرات في منطقة الشرق الاوسط وان هذه الاحداث لا سابق لها في المنطقة.
واشار الي ايجاد الجماعات الارهابية في المنطقة وقال، ان الجماعات الارهابية تاسست بتوجيه من بعض الدول من خارج وداخل منطقة الشرق الاوسط وعلي سبيل المثال سيطر تنظيم داعش الارهابي علي مساحة واسعة من الاراضي العراقية واجزاء من سوريا.
واعتبر انه كانت هنالك قوة منظمة وراء تنظيم داعش الارهابي واضاف، ان هذا التنظيم الارهابي كان يُدعم من ناحية الكوادر البشرية والعسكرية والمنظومات الاستخبارية.
وتايع السفير الايراني، انه جري الكثير من التخطيط في المنطقة لزيادة الضغوط علي ايران لخفض تاشيرها بالمنطقة وان احد الاهداف الرئيسية من تاسيس داعش كان الاضرار ببلادنا.
وقال، ان دولة مثل السعودية التي تدعي زعامة العالم الاسلامي ولمواجهة دولة مسلمة اخري تتحدث صراحة عن التعاون مع الكيان الصهيوني وهي في الواقع قد كشفت الي العلن عن نواياها الخفية.
ووصف سياسة السعودية تجاه قطر بانها غير ناضجة وكذلك الفضيحة الدبلوماسية والسياسية التي لحقت بها حينما حاولت ارغام رئيس وزراء لبنان علي الاستقالة، واعتبر ان هذه الامور ناجمة عن الغضب من هزيمة داعش في المنطقة.
واكد بان جميع مخططات الاعداء تصب في مسار ضرب اقتدار البلاد من الداخل لانهم لا يريدون ان يروا تاثير ايران في المنطقة واضاف، انه حينما تتحالف دولة مثل السعودية مع الكيان الصهيوني واميركا فذلك يشير الي انهم خططوا بصورة جدية للاخلال ببرامج ايران.
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أي خطوة في المنطقة لا تاخذ دور ايران بالاعتبار محكومة بالفشل

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