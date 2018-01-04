هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب جنوب شرق ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الثانية عشرة و 12 دقيقة و 30 ثانية بعد منتصف ليلة الاربعاء – الخميس بالتوقيت المحلي (الثامنة و 42 دقيقة و 30 ثانية مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش).

واضاف، ان الهزة وقعت عند التقاء خطي العرض الشمالي 31.42 والطول الشرقي 56.25 درجة وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

وكانت هزة ارضية بقوة 5.2 ريختر قد ضربت كوهبنان قبل اسبوعين وادت الي الاضرار بنحو 85 بالمائة من مباني المدينة وهي 30 وحدة تجارية و 1500 وحدة سكنية.

وتقع مدينة كوهبنان علي بعد 180 كم من مدينة كرمان مركز المحافظة.

يذكر ان اكثر من 3 آلاف هزة ارضية وقعت في محافظة كرمان خلال الاعوام الستة الاخيرة، من ضمنها 1770 هزة بقوة 1 الي 3 ريختر.

انتهي ** 2342

