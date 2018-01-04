السید نصر الله: آمال ترامب ونتنیاهو والسعودیین خابت فی ایران

وأكد الأمین العام لحزب الله سماحة السید حسن نصرالله أن ما جري فی ایران یتم استیعابه بشكل جید ولا یقارن بما جري عام 2009، مشیراً إلي أن المشكلة لیست فی داخل النظام الذی توحدت تیاراته بشكل كامل وانما المشكلة ناجمة عن 'افلاس بنوك ومؤسسات مالیة'.

وفی مقابلة مع قناة 'المیادین'، أشار سماحته إلي أن هناك قوي سیاسیة دخلت علي خط الازمة فی ایران واستغلت التظاهرات وأخذتها بالاتجاه السیاسی، معتبراً فی الوقت نفسه أن القیادة فی ایران تعاطت بهدوء مع الازمة وتم فرز المحتجین عن المشاغبین.

ولفت السید نصرالله إلي أن فائدة الاحتجاجات انها دفعت الاطراف فی ایران الي النقاش والتعاضد وشكلت حافزاً لمعالجات جدیة، مشیداً بالدبلوماسیة الشعبیة التی تتمیز بها إیران، منوّهاً إلي أن هناك قناعة شعبیة عارمة بالسیاسیات المتبعة فی ایران.

وقال : القاعدة الشعبیة الأكبر فی إیران هی مع السیاسات الخارجیة المتبعة من قبل القیادة الإیرانیة.

ورأي السید نصرالله أن آمال ترامب ونائبه وحكومته ونتنیاهو و'إسرائیل' والمسؤولین السعودیین خابت بما جري فی إیران، مطمئناً بقوة كل جمهور محور المقاومة وعلیه أن لا یتأثر بما یتناوله الاعلام الغربی عن ایران.

وفی ما خصّ الملف الفلسطینی، رأي السید نصر الله أن إعلان (الرئیس الأمیركی دونالد) ترامب بشأن القدس یعنی نهایة ’’اسرائیل’’، وأن 'عملیة التسویة' انتهت بعد قرار ترامب وتصویت 'اللیكود' وقرار 'الكنیست'، مشدداً علي أن نهج التسویة لن یؤدی الي نتیجة والحل هو نهج المقاومة الذی حقق الانجازات والانتصارات.

وبشأن لقاءاته الأخیرة مع الفصائل الفلسطینیة، قال السید نصر الله إنها هدفت إلي لمّ الشمل، وأن القدس شكلت جوهر هذه اللقاءات إذ تم تثبیت مبدأ التنسیق بینها فی كل الساحات، مشیراً إلي أن البحث مع الفصائل تطرق إلي مسألة تفعیل الانتفاضة فی الداخل والخارج وتأمین الدعم لها.

وأكد السید نصر الله أن حزب الله لن یتردد فی اغتنام أی فرصة لتقدیم الدعم والسلاح للمقاومة فی فلسطین.

ونبّه سماحته من أن ترامب یأخذ المنطقة إلي منحي جدید والشعب الفلسطینی لن یستسلم، مشیراً إلي أن الشعب الفلسطینی كله متمسك بالقدس عاصمة لدولة فلسطین ولن یتخلي عن ذلك.

وقال : نحن لسنا وسیطا فی تقدیم الدعم المادی للفصائل الفلسطینیة وایران تعتز بأنها تقوم بواجبها فی تقدیم الدعم للفصائل.

واضاف السید نصر الله: ترامب ونتانیاهو قد یدفعان المنطقة إلي حرب وعلي حركات المقاومة ودول محور المقاومة أن تحضر نفسها لتلك الحرب.

وقال الامین العام لحزب الله أن 'مشروعنا لیس هو الحرب انما مشروعنا هو المقاومة'، وأن 'علي محور المقاومة بالتالی أن یعمل علي قاعدة تحویل التهدیدات الي فرصة'.

وتابع السید نصر الله أن من أهم عناصر المعركة مع العدو هو 'المفاجأة'، وأنه یجب أن تكون لدینا مفاجآت وأسلحة متطورة فی أی حرب مقبلة، كاشفاً عن أن المقاومة تعمل وعملت لیلاً ونهاراً للحصول علي كل سلاح یمكّنها من الانتصار فی أی حرب مقبلة.

یتبع ** 2342

