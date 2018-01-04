مسؤول قضائي: اعتقال احد العناصر الرئيسية لاعمال الشغب في جرجان شمال ايران

وقال هاشميان في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' اليوم الاربعاء، ان هذا الشخص هو احد العناصر الرئيسية في الاضطرابات وسيبقي قيد الاعتقال الموقت لغاية الانتهاء من التحقيقات معه، وليس بالامكان الافراج عنه بكفالة.

واوضح بان اكثر من مائة شخص اعتقلوا خلال الاضطرابات في الايام الاخيرة في جرجان واضاف، ان عددا كبيرا من هؤلاء اقروا بان مشاركتهم كانت غير واعية في هذه التجمعات التي ادت الي اضطرابات، لذا فقد تم الافراج عنهم علي الفور من دون فتح ملفات قضائية لهم.

وتابع قائلا، هنالك في الوقت الحاضر 25 شخصا قيد الاعتقال حيث تسعي اسرهم للافراج عنهم بكفالة لغاية البت في الاتهامات الموجهة لهم قانونيا.

ودعا الاسر لتوعية ابنائهم تجاه القضايا لان هذه الاحداث والاضطرابات تاتي في اطار مخطط للمعادين للنظام ويتم التخطيط لها وتوجيهها من الخارج.

وقال، ان كان هنالك فرد او افراد معترضين علي اداء المسؤولين فلينتهجوا السبيل القانوني لهذا الامر.

انتهي ** 2342

