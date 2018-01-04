علماء البحرين:

التعدي علي الشيخ محمود العالي يمثل تجرؤا علي وجوه الطائفة الشيعية ورموزها

طهران/3كانون الثاني/يناير- استنكر علماء البحرين بشدة اعتقال النظام البحريني نائب رئيس المجلس الإسلاميّ العلمائيّ العلّامة الشّيخ محمود العالي بتهمٍ تتعلق بحرية الدين والمعتقد.

وفي بيان لهم قال علماء البحرين إن اعتقال العلامة العالي يمثّل تجرّؤ علي وجوه الطّائفة الشّيعية ورموزها في البلد وكلّ رموز الطّوائف الإسلامية يجب أن تحترم، فهو تعدٍّ بغير حقّ علي علم من أعلام الحوزة الدّينية، ووجه من الوجوه المجتمعية البارزة التي تحظي بالإحترام والتّوقير لفضيلته وتقواه وعلمه ومكانته الرّفيعة في قلوب وعقول أبناء الوطن، وعموم المؤمنين، وعلماء الدين، وطلبة الحوزات العلمية.
وأضاف البيان: “إنَّنا إذ نستنكر بشدة هذا التّعدي الآثم والحكم الجائر بسجن سماحته علي خلفية أداء وظائفه الشّرعية في إنكار المنكر، والدّفاع عن حقوق الشّعب السّياسية، وحرماته الدّينية، وقيادته الرَّبانية متمثلة في آية الله الشّيخ عيسي أحمد قاسم (أرواحنا فداه)، فإنّنا نطالب بالإفراج الفوري عن آية الله الشّيخ عيسي أحمد قاسم وعن جميع المظلومين خلف القضبان”.
المصدر: قناة اللؤلؤة
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التعدي علي الشيخ محمود العالي يمثل تجرؤا علي وجوه الطائفة الشيعية ورموزها

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