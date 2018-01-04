'14 فبراير': الجمهورية الإسلامية ستبقي الحصن الحصين للمسلمين والمستضعفين في العالم

وأوضح الائتلاف في بيان اصدره امس الثلاثاء أنّ الأنظمة الفاسدة التي تداعت لشنّ حملة إعلاميّة ممنهجة ضدّ الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة تسعي لإيقاع الفتنة بين أبناء الشعب الإيرانيّ، وهو ما لن يحصل بفضل الوعي الذي يتمتّع به هذا الشعب المستنير بتوجيهات قيادته الحكيمة المتمثلة بسماحة الإمام الخامنئي 'دام ظله الوارف'.

وأضاف الائتلاف: إنّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة التي وقفت ولا تزال إلي جانب قضايا الشعوب المستضعفة في العالم، ستبقي الحصن الحصين للمسلمين والمستضعفين في العالم، ولن تنال منها مواقف الدول الاستكباريّة المغرضة التي لا تريد الخير للشعب الإيرانيّ، ولا تتحرّك إلّا وفق مصالحها أوّلًا وأخيرًا، وهي التي تغضّ الطرف عن المجازر اليوميّة التي تُرتكب بحقّ الشعب اليمنيّ الصامد، وتتجاهل ثورة شعب البحرين، وتدعم الأنظمة الديكتاتوريّة الفاسدة، وتتعامل بازدواجيّة كاملة مع مختلف القضايا بما يضمن ديموميّة نفوذها ومصالحها.

المصدر: موقع 14 فبراير

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