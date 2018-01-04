'14 فبراير': الجمهورية الإسلامية ستبقي الحصن الحصين للمسلمين والمستضعفين في العالم

طهران/3كانون الثاني/يناير- ارنا - دان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين الخطابات التحريضيّة والتهويليّة التي أطلقها عدد من المسؤولين الأمريكيّين والصهاينة خلال الأيام القليلة الماضية ضدّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، مشدّدًا علي أنّ الإدارة الأمريكيّة وأدواتها 'الحقيرة' في المنطقة لم تنل من هيبة إيران ومكانتها المرموقة ولن تنال، ولن تُغيّر من مواقفها الثابتة في دعم القضايا العادلة في العالم ولا سيّما قضيّة القدس الشريف.

وأوضح الائتلاف في بيان اصدره امس الثلاثاء أنّ الأنظمة الفاسدة التي تداعت لشنّ حملة إعلاميّة ممنهجة ضدّ الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة تسعي لإيقاع الفتنة بين أبناء الشعب الإيرانيّ، وهو ما لن يحصل بفضل الوعي الذي يتمتّع به هذا الشعب المستنير بتوجيهات قيادته الحكيمة المتمثلة بسماحة الإمام الخامنئي 'دام ظله الوارف'.
وأضاف الائتلاف: إنّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة التي وقفت ولا تزال إلي جانب قضايا الشعوب المستضعفة في العالم، ستبقي الحصن الحصين للمسلمين والمستضعفين في العالم، ولن تنال منها مواقف الدول الاستكباريّة المغرضة التي لا تريد الخير للشعب الإيرانيّ، ولا تتحرّك إلّا وفق مصالحها أوّلًا وأخيرًا، وهي التي تغضّ الطرف عن المجازر اليوميّة التي تُرتكب بحقّ الشعب اليمنيّ الصامد، وتتجاهل ثورة شعب البحرين، وتدعم الأنظمة الديكتاتوريّة الفاسدة، وتتعامل بازدواجيّة كاملة مع مختلف القضايا بما يضمن ديموميّة نفوذها ومصالحها.
المصدر: موقع 14 فبراير
انتهي**2018 ** 1837



برچسب ها

سياسي

ايران

البحرين

الحصن

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

معظم المشاهدات

طهران: تبجحات المندوبة الاميركية داعمة للعنف والفتنة في ايران

طهران: تبجحات المندوبة الاميركية داعمة للعنف والفتنة في ايران

ایران والعراق تؤكدان علي تطویر العلاقات فی جمیع المجالات

خلال لقاء مسجدی والجبوری

ایران والعراق تؤكدان علي تطویر العلاقات فی جمیع المجالات

الامن الایرانی یعلن اعتقال بعض مثیری الشغب خلال الاحداث الاخیرة

الامن الایرانی یعلن اعتقال بعض مثیری الشغب خلال الاحداث الاخیرة

اعتقال قاتل شخصين في الاضطرابات الاخيرة بمدينة دورود

اعتقال قاتل شخصين في الاضطرابات الاخيرة بمدينة دورود

امير عبداللهيان : علي ترامب ان يعلم ان ايران مهد الديمقراطية

امير عبداللهيان : علي ترامب ان يعلم ان ايران مهد الديمقراطية

أحدث الأخبار

السید نصر الله: آمال ترامب ونتنیاهو والسعودیین خابت فی ایران

السید نصر الله: آمال ترامب ونتنیاهو والسعودیین خابت فی ایران

مسؤول قضائي: اعتقال احد العناصر الرئيسية لاعمال الشغب في جرجان شمال ايران

مسؤول قضائي: اعتقال احد العناصر الرئيسية لاعمال الشغب في جرجان شمال ايران

الجهاد الإسلامي: تهديدات الاحتلال محاولة لخلق مبررات لعدوان مبيت

الجهاد الإسلامي: تهديدات الاحتلال محاولة لخلق مبررات لعدوان مبيت

قائد الحرس الثوری یعلن انتهاء وهزیمة الفتنة الاخیرة فی البلاد

قائد الحرس الثوری یعلن انتهاء وهزیمة الفتنة الاخیرة فی البلاد

إقامة طقس الإفخارستيا (القربان المقدس) في کنيسة وانک

إقامة طقس الإفخارستيا (القربان المقدس) في کنيسة وانک

موضوعات مرتبط