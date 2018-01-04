الرئيس الشيشاني يؤكد رفضه لموقف ترامب من ايران

موسكو / 3 كانون الثاني / يناير / ارنا – وصف رئيس جمهورية الشيشان ذات الحكم الذاتي في روسيا، 'رمضان قديروف'، موقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب ازاء الاحداث الاخيرة في ايران بأنها مرفوضة وعارية عن الصحة.

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اكد قديروف ان الحكومة والشعب الايرانيين هما الجهة المعنية الوحيدة في حل قضايا بلادهم؛ مصرحا ان روسيا لكونها دولة جارة للجمهورية الاسلامية ترغب في الاستقرار والسلام والهدوء لهذا البلد.
وقال الرئيس الشيشاني ان ترامب يدعو الحكومة الايرانية الي منح المحتجين 'حق التعبير عن الراي'، وذلك في الوقت الذي اتخذت حكومته جانب الصمت ازاء اغلاق الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمعارضيها.
واردف قائلا، ان سبب اتهام امريكا لايران بدعم الارهاب يعود الي تعاون الاخيرة مع الحكومة السورية في الحرب ضد جماعة داعش الارهابية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تاسيس حكومة ذات سيادة وعاصمتها القدس.
واشار قديروف الي اغلاق حسابه الشخصي في موقع 'فيس بوك' للتواصل الاجتماعي تحت ذريعة ادراج اسمه علي قائمة الحظر الامريكي؛ متسائلا لماذا لم تعرب الحكومة الامريكية عن تنديدها لهذا الاجراء رغم انه قرار واه وخاطئ.
وتابع قائلا، ان 'وزارة الخارجية الامريكية باتت مستاءة علي خلفية المواقف الصريحة التي افصحتُ بها حول سياساتها في العالم الاسلامي'؛ مشيرا في ذات السياق الي تنديده بقرار ترامب لنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الي القدس.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

الرئيس الشيشاني يرفض

موقف ترامب من ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس الشيشاني يؤكد رفضه لموقف ترامب من ايران

معظم المشاهدات

طهران: تبجحات المندوبة الاميركية داعمة للعنف والفتنة في ايران

طهران: تبجحات المندوبة الاميركية داعمة للعنف والفتنة في ايران

ایران والعراق تؤكدان علي تطویر العلاقات فی جمیع المجالات

خلال لقاء مسجدی والجبوری

ایران والعراق تؤكدان علي تطویر العلاقات فی جمیع المجالات

الامن الایرانی یعلن اعتقال بعض مثیری الشغب خلال الاحداث الاخیرة

الامن الایرانی یعلن اعتقال بعض مثیری الشغب خلال الاحداث الاخیرة

اعتقال قاتل شخصين في الاضطرابات الاخيرة بمدينة دورود

اعتقال قاتل شخصين في الاضطرابات الاخيرة بمدينة دورود

امير عبداللهيان : علي ترامب ان يعلم ان ايران مهد الديمقراطية

امير عبداللهيان : علي ترامب ان يعلم ان ايران مهد الديمقراطية

أحدث الأخبار

السید نصر الله: آمال ترامب ونتنیاهو والسعودیین خابت فی ایران

السید نصر الله: آمال ترامب ونتنیاهو والسعودیین خابت فی ایران

مسؤول قضائي: اعتقال احد العناصر الرئيسية لاعمال الشغب في جرجان شمال ايران

مسؤول قضائي: اعتقال احد العناصر الرئيسية لاعمال الشغب في جرجان شمال ايران

الجهاد الإسلامي: تهديدات الاحتلال محاولة لخلق مبررات لعدوان مبيت

الجهاد الإسلامي: تهديدات الاحتلال محاولة لخلق مبررات لعدوان مبيت

قائد الحرس الثوری یعلن انتهاء وهزیمة الفتنة الاخیرة فی البلاد

قائد الحرس الثوری یعلن انتهاء وهزیمة الفتنة الاخیرة فی البلاد

إقامة طقس الإفخارستيا (القربان المقدس) في کنيسة وانک

إقامة طقس الإفخارستيا (القربان المقدس) في کنيسة وانک

موضوعات مرتبط