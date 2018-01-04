الرئيس الشيشاني يؤكد رفضه لموقف ترامب من ايران

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اكد قديروف ان الحكومة والشعب الايرانيين هما الجهة المعنية الوحيدة في حل قضايا بلادهم؛ مصرحا ان روسيا لكونها دولة جارة للجمهورية الاسلامية ترغب في الاستقرار والسلام والهدوء لهذا البلد.

وقال الرئيس الشيشاني ان ترامب يدعو الحكومة الايرانية الي منح المحتجين 'حق التعبير عن الراي'، وذلك في الوقت الذي اتخذت حكومته جانب الصمت ازاء اغلاق الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمعارضيها.

واردف قائلا، ان سبب اتهام امريكا لايران بدعم الارهاب يعود الي تعاون الاخيرة مع الحكومة السورية في الحرب ضد جماعة داعش الارهابية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تاسيس حكومة ذات سيادة وعاصمتها القدس.

واشار قديروف الي اغلاق حسابه الشخصي في موقع 'فيس بوك' للتواصل الاجتماعي تحت ذريعة ادراج اسمه علي قائمة الحظر الامريكي؛ متسائلا لماذا لم تعرب الحكومة الامريكية عن تنديدها لهذا الاجراء رغم انه قرار واه وخاطئ.

وتابع قائلا، ان 'وزارة الخارجية الامريكية باتت مستاءة علي خلفية المواقف الصريحة التي افصحتُ بها حول سياساتها في العالم الاسلامي'؛ مشيرا في ذات السياق الي تنديده بقرار ترامب لنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الي القدس.

انتهي ** ح ع

