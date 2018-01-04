مؤتمر إعلامي دعماً للقدس في بيروت: للتعبئة المستمرة دعماً للانتفاضة

*الشيخ قاسم: فلسطين ستتحرر ولن يكون هناك وجود لـ'اسرائيل'

وفي كلمة له خلال المؤتمر، أكد نائب الأمين العام لحزب الله لبنان سماحة الشيخ نعيم قاسم أن 'زمن الهزائم قد ولي وجاء زمن الانتصارات وفلسطين ستتحرر ولن يكون هناك وجود لـ'اسرائيل' في منطقتنا'.

ولفت الشيخ قاسم الي ضرورة القيام 'بالتعبئة الثقافية والاعلامية والسياسية وكشف الحقائق حول الاحتلال وخطره وتآمر الاستكبار الدولي وتبيان تاريخ فلسطين والقدس'، وتابع 'يجب أن يسمع العالم يومياً الصراخ الفلسطيني وأن يشعر حكام العرب أن الخطر علي عروشهم أكبر مما يتصورون'.

وتابع 'علينا المجاهرة والافتخار بوحدة محور المقاومة وعلي رأسه ايران التي تقود هذا المحور وتدعمه وهذا فخر نعلنه جهاراً أمام العالم، ايران بذلت الكثير لنصرة شعوب المقاومة، ويحاولون كسرها والاعتداء عليها لكنها بخير وستنتصر مجدداً وستكون دائماً الي جانب المقاومة، وعلينا المجاهرة والافتخار بوحدة محور المقاومة'.

نائب الأمين العام لحزب الله دعا الي 'التركيز علي قضية القدس من زاوية المسؤولية ومن زاوية التحرير'، مشيراً الي أن 'قرار ترامب يكشف الخلفية الأميركية في احتكار رعاية التسوية لابقاء 'اسرائيل' في موقع الاملاء علي الفلسطينيين في المفاوضات ولم تكن يوماً وسيطاً نزيهاً بالمعني السياسي وكانت شرطياً يقف فوق رأس المقاومة الفلسطينية'، ومشدداً علي أن 'قرار ترامب غير قابل للتحقق بوجود شعب فلسطيني مجاهد'.

ورأي الشيخ قاسم أن 'أميركا لا تستطيع تحقيق أحلامها والقدس لن تصبح عاصمة للاحتلال بقرار أميركي فالقدس عاصمة ابدية لفلسطين بقرار شعبها الفلسطيني الذي لم ولن يتخلي عن فلسطين'، مجدداً التأكيد بأن 'حزب الله اتخذ قراراً حاسماً منذ نشأته بأن البوصلة هي فلسطين'.

واذ لفت الشيخ قاسم الي أن 'المقاومة هي الحل والانتفاضة جزء منها'، أكد في الوقت نفسه أن 'التسوية أو عملية السلام هي خدعة وتضليل'، داعياً الي 'ايقاف كل أشكال المفاوضات والتعاون الأمني مع 'اسرائيل''.

الشيخ قاسم أشار الي أن 'المقاومة حياة في قلب شعب يتحرك ويحرّك الأرض تحت اقدام الصهيانة حتي لا يستقرّوا'، وقال 'واثقون بنصر الله ومن المؤكد أن 'اسرائيل' لن تبقي أمام حق الشعب الفلسطيني وحق القدس في أن تكون محررة'.

وأضاف 'سجلوا انتصار محور المقاومة علي داعش والتكفيريين كخطوات علي طريق تحرير فلسطين'.



*دبور: قرار ترامب إعلان حرب ضد فلسطين

وسأل السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور في كلمة له خلال اللقاء 'كيف لترامب أن يطالبنا بالعودة إلي طاولة المفاوضات وهو يبتزنا؟'، داعياً الي 'قطع العلاقات مع غواتيمالا لأنها ستنقل سفارتها الي القدس ووافقت علي قرار ترامب'.

وفي كلمة له خلال مؤتمر اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية في بيروت تحت عنوان 'المسؤولية الاعلامية ما بعد قرار ترامب حماية القدس وانهاء الاحتلال'، أضاف إن 'قرار ترامب هو إعلان حرب علي الشعب الفلسطيني'، مشيراً الي أن 'خياراتنا لمواجهة هذا القرار تأتي باعتمادنا علي شعبنا الفلسطيني وإصراره وصموده، وعلي الشعوب العربية الحرة'.



*أنور رجا: لمواجهة سياسات التيئيس

بدوره، شدد عضو الجبهة الشعبية الفلسطينية أنور رجا علي أن 'الانتفاضة لم تتوقف منذ عام 87، وهي انتفاضة واحدة تغفو أو تُقمع احيانا، ولكنها مستمرة'.

وأضاف 'يجب ان لا نتحدث عن قرار ترامب، بل يجب ان نتحدث عن كيفية مواجهة سياسات التيئيس'.

*عطايا: لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال

من جهته، أكد ممثل حركة 'الجهاد الاسلامي' إحسان عطايا أن 'العدو الصهيوني عمل علي محاولة تطبيع الاعلام، لاسيما في عالمنا العربي، وذلك عبر استضافة بعض القنوات لمحللين اسرائيليين من باب الرأي والرأي الآخر، او من خلال بث الرواية الصهيونية عبر قنواتنا'.

وأضاف 'في فلسطين يوجد الآلاف من أمثال فارس عودة ومحمد الدرة وعهد التميمي وابراهيم ابو ثريا'.

ودعا عطايا الي 'وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والاستمرار بالانتفاضة ورفع قضية فلسطين وعدم التلهّي عنها'.

*الفرزلي: ايران خطر استراتيجي علي 'اسرائيل'

وأشار نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الي أن 'ما سميّ بقرار ترامب وما اصطلحه بعض العرب بأنه قرار حديث، بيد أنه قرار يعود لعام 1995 في الكونغرس الامريكي'.

ولفت الي أن 'ايران كانت في زمن حكم الشاه العمق الاستراتيجي لاسرائيل، ولم تكن خطرا عليها، لكن حين رُفع العلم الفلسطيني مكان الاسرائيلي في طهران، أصبحت ايران الخطر الاستراتيجي علي 'اسرائيل''.

ورأي أن ''اسرائيل' ولاية أمريكية والقرار الامريكي هو تنفيذ لاستراتيجية أمريكية ويهودية في المنطقة'، مطالباً بـ'تأمين العمق الاستراتيجي للمقاومة الفلسطينية عبر الدعم الاعلامي والمادي والسياسي والمعنوي'.

*الاهداف

وكان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية قد دعا الي لقاء إعلامي موسَّع في قاعة فندق غولدن توليب في بئر حسن. - بيروت، وذلك في سياق مساندة انتفاضة الشعب الفلسطيني المظلوم في ظل الهجمة الإعلاميّة التي تقودها أميركا وحلفاؤها في المنطقة، وضرورة إيصال الصوت وتنسيق الجهود بين القطاعات الإعلامية والإعلاميين. ومن أهداف اللقاء:

أولاً: كشف أبعاد وتداعيات قرار ترامب علي القضية الفلسطينية

ثانياً: حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والدفاع عنها

ثالثاً: مساندة انتفاضة الشعب الفلسطيني ودعم الشعوب العربية والإسلامية له

رابعاً: التأكيد علي قيم المقاومة الداعية للصمود والمواجهة

خامساً: بيان مسؤولية المؤسسات الإعلامية والإعلاميين تجاه حماية القدس وانهاء الاحتلال

سادساً: التعاون الإعلامي لإبراز مظلومية الشعب الفلسطيني ومساندة حقوقه

سابعاً: وضع خطة عمل إعلامية لمواكبة إنتفاضة الشعب الفلسطيني المناضل

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