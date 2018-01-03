حزب التوحيد: ندين محاولات زعزعة الإستقرار في الداخل الإيراني عبر خطة يقودها أعداء الأمة

و صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي البيان الآتي: 'نتابع بحرص شديد الأحداث المؤسفة الحاصلة في الجمهورية الإسلامية في إيران. ومن باب حرصنا نلفت نظر الجميع إلي أن تعاطي الإعلام الغربي وبعض العربي مع ما يحصل يشبه كثيرا ما حصل في سوريا، وبالتالي ندين محاولات زعزعة الإستقرار في الداخل الإيراني عبر خطة يقودها أعداء الأمة علي الأرض وكذلك في الإعلام.

هذا ونتقدم من القيادة والشعب في إيران بأحر التعازي بخصوص الضحايا الذين سقطوا علي طريق إفشال المخطط التخريبي في البلاد، واضعين كل ثقتنا بالدولة الإيرانية لمواجهة المخطط وتطمين الشعب الإيراني وأصدقائه في الأمة والعالم'.

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام

انتهي** 2344

