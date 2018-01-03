عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الصلب:

الإستثمار في صناعة الفولاذ يتطلب 20 مليار دولار

طهران / 3 كانون الثاني/ يناير – إرنا – قال عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الصلب في إيران: إنّ التوصل إلي سعة إنتاجية قدرها 55 مليون طن من الصلب وفقاً للخطة العشرينية للجمهورية الاسلامية الايرانية يتطلب إستثمارات تبلغ ال20 مليار دولار يتم تخصيص 15 مليار دولار منها لخدمة البني التحتية والنقل.

وأعلن سيد رضا شهرستاني اليوم الأربعاء عن بلوغ السعة الانتاجية للفولاذ في ايران حتي نهاية مارس هذا العام 32 مليون طناً وفقاً لخطة وزارة الصناعات والمناجم والتجارة. مشيراً إلي نجاح بلده هذا العام في جلب استثمارات أجنبية قدرت ب8 مليارات دولار بعد أن كانت هذه الاستثمارات الأجنبية العام المنصرم 5.5 مليارات دولار وفق إعلان وزارة الشؤون الإقتصادية.
وحدد شهرستاني أولوية الاستثمار في قطاع الفولاذ متمثلة في توظيف أحدث التقنيات التي ستفرز نمواً في الإنتاج مضيفاً إلي أنّ دخول الاستثمارات الأجنبية إلي البلاد تزيد من السعة الانتاجية وفرص العمل والتصدير فضلاً عن تأثيرها علي ضمان الاستقرار في البلاد.
وأعرب شهرستاني عن إعتقاده بضرورة إستقطاب متكافئ للاستثمارات الأجنبية يكفل أرباحاً للجانبين. ورأي إمكانية بلوغ الصادرات الفولاذية نسبة الخمسين بالمائة رهناً بتوظيف إستثمارات أجنبية.
علماً بأنّ مشاريع الاستثمار الأجنبي المصادق عليها في إيران تنحصر علي الصناعات والطاقة والخدمات والبناء والمواصلات.
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الإستثمار في صناعة الفولاذ يتطلب 20 مليار دولار

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