نوري المالكي: أعداء إيران يعانون الفشل والخذلان

طهران/ 3 كانون الثاني/ يناير/ ارنا -قال نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي إن ما يحدث في إيران شأن داخلي، معربا عن ثقته في قدرة إيران علي الانتصار علي المخططات الخارجية التي تستهدفها.

وأضاف المالكي، في رد علي أسئلة الصحفيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء : 'ندعو للتهدئة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصب في مصلحة الشعب الايراني الصديق'.
وحول موقفه من الأحداث الجارية في إيران، استنكر نائب الرئيس العراقي أي تدخل خارجي في شؤون إيران الداخلية أو أية دولة أخري.
وقال: 'كلنا ثقة في أن إيران، التي انتصرت بإرادة جماهيرية كبيرة وقيادة الامام الخميني (رض)، ستسقط كل المخططات الخارجية بتلاحم شعبي وقيادة حكيمة ممثلة بقائد الثورة الاسلامية'، مضيفا: 'سيبقي العملاء الداخليون وأعداء ايران في الخارج يعانون الفشل والخذلان'.
المصدر: مواقع عراقية
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نوري المالكي: أعداء إيران يعانون الفشل والخذلان

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