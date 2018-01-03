نوري المالكي: أعداء إيران يعانون الفشل والخذلان

وأضاف المالكي، في رد علي أسئلة الصحفيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء : 'ندعو للتهدئة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصب في مصلحة الشعب الايراني الصديق'.

وحول موقفه من الأحداث الجارية في إيران، استنكر نائب الرئيس العراقي أي تدخل خارجي في شؤون إيران الداخلية أو أية دولة أخري.

وقال: 'كلنا ثقة في أن إيران، التي انتصرت بإرادة جماهيرية كبيرة وقيادة الامام الخميني (رض)، ستسقط كل المخططات الخارجية بتلاحم شعبي وقيادة حكيمة ممثلة بقائد الثورة الاسلامية'، مضيفا: 'سيبقي العملاء الداخليون وأعداء ايران في الخارج يعانون الفشل والخذلان'.

المصدر: مواقع عراقية

انتهي** 2344

