المدير العام لوكالة إرنا يؤكد ضرورة توظيف الكفاءات الشبابية في المجتمع

وأضاف هاشمي اليوم الأربعاء خلال لقاءه بمساعد وزير الرياضة والشباب للشؤون الثقافية والتعليم والأبحاث 'عبد الحميد حميدي'، 'ان مجال الرياضة والشباب يحظي بأهمية بالغة ومكانة مرموقة في تحقيق الحيوية في المجتمع وانه لمن الضروري التنسيق في هذا الجانب في سبيل الإستفادة القصوي من الطاقات الموجودة في هذا المجال'.

وفي تتمة حديثه، وصف هاشمي وكالة أنباء 'إرنا' بالوكالة الرسمية لنظام الجمهورية الإسلامية 'بكل ما للكلمة من معني' وأضاف، 'ان لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقات وثيقة ومتبادلة مع كافة المجموعات والمنظمات الحكومية'.

ومن جانبه، هنأ حميدي تعيين سيد ضياء هاشمي لتولي منصب المدير العام لوكالة أنباء إرنا للدورة الجديدة بوصفه شخصية علمية وجامعية وعبر عن أمله في نجاح وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية في أداء دور متميز لتقدم البلاد في المجال الإعلامي خلال فترة مهام إدارتها الجديدة أكثر من ذي قبل.

كما دعا حميدي خلال اللقاء الي الإرتقاء بمستوي التعاطي والتعاون بين وكالة إرنا ووزارة الرياضة والشباب بوصفها احدي المجالات ذات العلاقة الوثيقة مع الشريحة الشبابية.

إنتهي**أ م د**2344

