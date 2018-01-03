المدير العام لوكالة إرنا يؤكد ضرورة توظيف الكفاءات الشبابية في المجتمع

طهران/3 كانون الثاني/يناير/إرنا- قال المدير العام لوكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) 'سيد ضياء هاشمي'، 'إن الشباب يشكلون قسما هاما من الطاقات المجتمعية وانه لمن الضروري توظيف هذه النقطة الإيجابية عبر تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الحكومية'.

وأضاف هاشمي اليوم الأربعاء خلال لقاءه بمساعد وزير الرياضة والشباب للشؤون الثقافية والتعليم والأبحاث 'عبد الحميد حميدي'، 'ان مجال الرياضة والشباب يحظي بأهمية بالغة ومكانة مرموقة في تحقيق الحيوية في المجتمع وانه لمن الضروري التنسيق في هذا الجانب في سبيل الإستفادة القصوي من الطاقات الموجودة في هذا المجال'.
وفي تتمة حديثه، وصف هاشمي وكالة أنباء 'إرنا' بالوكالة الرسمية لنظام الجمهورية الإسلامية 'بكل ما للكلمة من معني' وأضاف، 'ان لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقات وثيقة ومتبادلة مع كافة المجموعات والمنظمات الحكومية'.
ومن جانبه، هنأ حميدي تعيين سيد ضياء هاشمي لتولي منصب المدير العام لوكالة أنباء إرنا للدورة الجديدة بوصفه شخصية علمية وجامعية وعبر عن أمله في نجاح وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية في أداء دور متميز لتقدم البلاد في المجال الإعلامي خلال فترة مهام إدارتها الجديدة أكثر من ذي قبل.
كما دعا حميدي خلال اللقاء الي الإرتقاء بمستوي التعاطي والتعاون بين وكالة إرنا ووزارة الرياضة والشباب بوصفها احدي المجالات ذات العلاقة الوثيقة مع الشريحة الشبابية.
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المدير العام لوكالة إرنا

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المدير العام لوكالة إرنا يؤكد ضرورة توظيف الكفاءات الشبابية في المجتمع

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