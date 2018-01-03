أعضاء اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية يدينون التدخل الأمريكي في شؤون إيران الداخلية

و قال ابو الفضل حسن بيغي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي: لقد وجه مجلس الأمن صفعة إلي ترامب برفضه قرار حكومته المطالب بإقامة إجتماع طارئ حول أحداث إيران الأخيرة ولم يُبق مكانة للولايات المتحدة في العالم.

وأضاف ابوالفضل حسن بيغي: إنّ الطلب الذي تقدمت به هذه الدولة إلي مجلس الأمن كان ضوءاً أخضر من الأمريكان موجهاً للبلطجيين والفوضويين وهو ليس إلّا طلباً صبيانياً غير ناضج.

وخاطب الأخير الأمريكيين بأنّ عليهم فهم فقدانهم لمكانتهم في العالم. فقرارات ترامب هي إنتحار سياسي تزيد من عزلة بلده إذ لن تجد الآن دولة تساند الولايات المتحدة سوي السعودية والكيان الصهيوني الغاصب.

وأشار حسن بيغي إلي استنتاج ترامب أنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي وقفت 40 سنة بوجه السياسات العميلة لهؤلاء، وها هو الآن بات يتشبث بكل حشيش لإنقاذ نفسه.

وفي نفس السياق قال العضو الآخر في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية محمد ابراهيم رضائي: إن الشعب الإيراني بعزمه وإرادته و وحدته وانسجامه يعارض أي نوع من الإغتشاشات ويساند نظامه الاسلامي باقتدار.

وعزا رضائي مؤامرات الأعداء إلي خوفهم وقلقهم من انتصار الثورة الاسلامية والصحوة الاسلامية التي أوقعت الأعداء خاصة أميركا في متاعب وأفشلت أهدافهم واستراتيجياتهم الموضوعة للشرق الأوسط.

ورأي عضو لجنة الأمن القومي بأنّ الولايات المتحدة الامريكية وجهت بوصلتها نحو دعم الكيان الصهيوني وتفكيك الدول الاسلامية وتضعيفها بحيث تعجز تماماً عن الوقوف أمام الكيان الصهيوني وعنجهيته ولكي تتمكن الدول العظمي من السيطرة علي إحتياطيات النفط والغاز مسلطة الضوء علي ايران وخط المقاومة التي رفعت لواء مواجهة إستعلاء أميركا.

وفي حديث آخر لعضو هيئة رئاسة مجلس الشوري الاسلامي وفي سياق رفض مجلس الأمن طلب أمريكي بإقامة إجتماع طارئ ضد إيران قال غلام رضا كاتب: إنّ التدخل في شؤون الدول الاُخري يعارض الأعراف والقوانين الدولية وليعلم ترامب بأننا لن نسمح له بالتدخل في شؤون بلادنا ولتعلم أميركا أن لاخلافات داخل إيران وأنّ الشعب الايراني لايُظهر إحتجاجاته بالطرق العنيفة.

ولفت غلام رضا كاتب إلي مشاهدة العالم مدي إستحقار الحكومة الأمريكية بعد رفض طلبها تحت أروقة الاُمم المتحدة حيث لم تعد الدول بعد الآن تكترث لما يصرح به ترامب.

إنتهي** ع ج**2344

