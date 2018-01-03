يتوقع رفع الحجب يوم الجمعة

مسؤول برلماني: حجب تطبيقي تلغرام وانستغرام لفترة وجيزة

طهران/ 3 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي علي رضا رحيمي ان حجب تطبيقي تلغرام وانستغرام كان لفترة وجيزة ويتوقع رفع الحجب عن التطبيقين يوم الجمعة 5 يناير.

وكتب النائب رحيمي اليوم علي صفحته في تلغرام: في اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي يوم الاثنين الماضي، حضر جميع مسؤولي الاجهزة المعنية وجري تدارس الاوضاع في البلاد.
واشار الي أهم المواضيع التي تطرق اليها المجتمعون منها تقييم القسم السايبري للاحداث والتحركات الخارجية والداخلية ومواقف الامريكيين والتحركات السعودية واداء مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بشان الاحداث والتنسيق اللازم بين الاجهزة المختلفة والسيناريوهات المختلفة التي اعدت للاحداث الاخيرة وتقييم التطورات اللاحقة .
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مسؤول برلماني: حجب تطبيقي تلغرام وانستغرام لفترة وجيزة

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