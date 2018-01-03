مسؤول برلماني: حجب تطبيقي تلغرام وانستغرام لفترة وجيزة

وكتب النائب رحيمي اليوم علي صفحته في تلغرام: في اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي يوم الاثنين الماضي، حضر جميع مسؤولي الاجهزة المعنية وجري تدارس الاوضاع في البلاد.

واشار الي أهم المواضيع التي تطرق اليها المجتمعون منها تقييم القسم السايبري للاحداث والتحركات الخارجية والداخلية ومواقف الامريكيين والتحركات السعودية واداء مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بشان الاحداث والتنسيق اللازم بين الاجهزة المختلفة والسيناريوهات المختلفة التي اعدت للاحداث الاخيرة وتقييم التطورات اللاحقة .

انتهي** 2344

