عضو لجنة الأمن القومی فی البرلمان الایرانی:

یتوجب علی مجلس الأمن وفقاً لمنطق «نیكی هیلی» إقامة إجتماع لمعالجة الإستیاء العام للشعب الأمریكی

طهران / 3 كانون الثانی / ینایر- إرنا – قال عضو لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة لمجلس الشوری الاسلامی: لو كان مجلس الأمن التابع للامم المتحدة یرحب بمنطق نیكی هیلی ممثلة الولایات المتحدة ومزاعمها حول ایران لكان یتوجب علیه یومیاً إقامة إجتماع طارئ لمعالجة الإستیاء العام للشعب الأمریكی.

وفی تصریح للنائب حشمت الله فلاحت بیشه الیوم الأربعاء حول رفض مجلس الأمن المطلب الأمریكی لإقامة إجتماع طارئ حول إیران أضاف: لقد حاول الأمریكیون تسلیط نزعتهم التدخلیة فی شؤون الدول ذات الطابع المتناقض علی منظمة الامم المتحدة إلّا أنّ العالم لم یرضخ لهذه السیطرة وفضح طبیعة الأمریكیین أمام الجمیع. وهذا ما جعل مجلس الأمن یرفض هذا المطلب الأمریكی.
وإعتبر فلاحت بیشه أنَّ الأمریكیین هم الناقضون للاتفاق النووی وهم الساعون إلی عرقلة سیاسات إیران الاقتصادیة وهم المهتمون بتوظیف هذا الشأن لصالحهم. لكن العالم بأسره بات یعترف بالسیادة الوطنیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ویراها كفوءة فی التعامل مع قضایاها لكنّ الأمریكین یبذلون جل مساعیهم لتضخیم مطالب الشعب الایرانی وحرفها عن مسارها.
علماً بأنّ نیكی هیلی تقدمت بطلب إلی مجلس الأمن لإقامة إجتماع طارئ خلال الیومین القادمین لبحث الإحتجاجات التی تشهدها مدن إیران لكن «خیرات عمروف» الرئیس الدوری لمجلس أمن منظمة الامم المتحدة أعلن عن رفض هذا الطلب.
إنتهی** ع ج**2344



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یتوجب علی مجلس الأمن وفقاً لمنطق «نیكی هیلی» إقامة إجتماع لمعالجة الإستیاء العام للشعب الأمریكی

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