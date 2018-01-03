تبريز تشهد زيادة صادرات البتروكيماويات بنسبة 29 بالمئة

تبريز/3 كانون الثاني/يناير/إرنا- قال المدير التنفيذي لشركة تبريز للبتروكيماويات، تم تصدير 162 ألف طن من منتجات هذه الشركة الي مختلف بلدان العالم خلال التسعة أشهر الماضية حيث شهدت نموا بنسبة 29 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وقال 'سياوش درفشي' اليوم الأربعاء في تصريح لمراسل إرنا، 'ان البلدان الأوروبية والأفريقية والآسيوية يشكلون العدد الأكبر من الزبائن الأجانب للمنتجات البتروكيماوية لهذه المحافظة'.
وفي معرض إشارته الي القفزة غير المسبوقة لصادرات المنتجات البتروكيماوية لهذه المحافظة خلال الفترة بين (22/11/2017 حتي 21/12/2017) قال، انه خلال الشهر الإيراني الماضي تم تصدير 25 ألف طن من منتجات هذه الشركة بزيادة تفوق الضعف والنصف.
وأوضح، تم انتاج 44 ألف طن من مختلف أنواع المنتجات البوليمرية خلال الفترة المذكورة أعلاه وتم وضع 74 بالمئة منها في متناول الأسواق العالمية.
يذكر، ان مجمع انتاج البتروكيماويات لمدينة تبريز يعد أكبر شركة إنتاجية في شمال غرب البلاد من حيث عدد المهن والمشاغل الذي يوفرها وهو المنتج الوحيد لأنواع البلاستيك الخام كأنواع البولي ايثيلين والبولي ستايرين وABS وان طلبات الزبائن الأجانب لمنتجات البتروكيماوية لتبريز خاصة البلدان الأوروبية أكثر من ثلاثة أضعاف كافة منتوجات هذا المجمع الانتاجي الضخم في البلاد.
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تبريز تشهد زيادة صادرات البتروكيماويات بنسبة 29 بالمئة

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