نائبة بمجلس الشوري الإسلامي: ميناء ' دَيِّر' يتمتع بقدرة عالية لتصدير السلع الي قطر

وأضافت 'سكينة ألماسي' اليوم الأربعاء خلال لقاءها بعدد من أصحاب البواخر والسفن الشاحنة في مدينة دير، ان لميناء دير الصدارة في صادرات السلع الي قطر في اطار العلاقات الإقتصادية والتجارية مع هذا البلد وتم تمهيد الأرضية لشروع عملية التصدير من هذا الميناء عبر زيارة وفد اقتصادي الي هذا البلد.

وتابعت، ان صادرات السلع من هذا الميناء وبسبب قرب مسافته من قطر وقلة التكاليف ستكون ذات جدوي اقتصادية لمصدري السلع ومن المقرر ان يبدأ المستثمرون القطريين بالاستثمار في ميناء دير في إطار مذكرة تفاهم ثنائية وكذلك سيتم تدشين خط بحري لنقل المسافرين بين هذا الميناء وقطر.

واردفت في ذات السياق، ان تصدير السلع الي قطر من ميناء دير يشكل الفرصة المثلي للاستثمار وتوفير سوق العمل وانه لمن الضروري الاستفادة من هذه الفرصة المتاحة علي أحسن وجه ممكن.

إنتهي**أ م د**2344

