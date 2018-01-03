زاهدان تستضيف الملتقي الدولي الشعري الثاني تحت عنوان «نبي الرحمة»

زاهدان / 3 كانون الثاني / يناير- إرنا- بدأ الملتقي الدولي الشعري الثاني تحت عنوان «نبي الرحمة» اليوم الأربعاء في مدينة زاهدان الايرانية بخطاب موجه من وزير الثقافة والارشاد الاسلامي وبمشاركة شعراء محليين وأجانب.

وصرّح المدير العام لدائرة الثقافة والإرشاد الإسلامي التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان بأنّ الف و21 عملاً أدبياً وصل الأمانة العامة للملتقي بلغات فارسية وبلوشية وتركية وكردية وعربية وتركمانية وبشتونية وسيستانية.
وأضاف حسن مسكراني بأن ملتقي نبي الرحمة الدولي الثاني يقام خلال اليوم وغدا بهدف ترويج ونشر الوفاق والتناغم الراميين إلي تعزيز الأواصر بين المذاهب الاسلامية والتعريف بمشتركات إيران والعالم الاسلامي وإنتاج وتسمية أعمال أدبية فاخرة تتمحور حول الوحدة الاسلامية.
واستطرد قائلاً: يتكون المؤتمر من برنامجين هما الشعر الحديث والشعر التقليدي يقوم خلاله 12 حكماً بمهام تقييم الأشعار الواردة من إيران وأفغانستان وباكستان والعراق وتركيا وتركمنستان وجمهورية آذربيجان وسيتم تكريم المتفوقين خلال الحفل الختامي معتبراً هذا الحدث الكبير حدثاً ثقافياً يهدف الي تعزيز الوحدة والاُخوة في العالم الاسلامي.
هذا وستتخلل المؤتمر إقامة ورشات عمل تعليمية وسيتم طبع مجموعة هذه الأشعار في مجلدات شعرية.
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فرهنگي

إيران

مؤتمر نبي الرحمة

زاهدان

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زاهدان تستضيف الملتقي الدولي الشعري الثاني تحت عنوان «نبي الرحمة»

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