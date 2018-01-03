هنية يدعو لإعلان موت التسوية مع إسرائيل والرئاسة الفلسطينية تصف قرار ترامب وتصويت الكنيست بإعلان حرب

هنية أشار إلي أنّ الهدف هو عدم السماح لواشنطن بالوصول إلي مبتغاها، لافتاً إلي ضرورة إعلان موت عملية التسوية واعتبار هذا الموقف موقفاً قطعياً فلسطينياً وإقليمياً، بالإضافة إلي إنهاء كل أشكال ومحاولات التطبيع مع إسرائيل.

من جهته قال الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتصويت الكنيست الاسرائيلية علي قانون القدس الموحدة، هو بمثابة إعلان حرب علي الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية.

واعتبر أبو ردينة أن هذا التصويت يشير بوضوح إلي أن الجانب الاسرائيلي أُعلن رسمياً نهاية ما يسمي بالعملية السياسية، وبدأ بالعمل علي فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع.

وأوضح أبو ردينة أن لا شرعية لقرار ترامب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست الاسرائيلية، مضيفاً أن حكومته لن تسمح بأي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة علي مستقبل المنطقة والعالم.

وحذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية من التصعيد الإسرائيلي ومحاولته استغلال القرار الأميركي.

المصدر: وكالات

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