تصدير 225 الف طن من البضائع ذات الجودة العالية الي العراق

وفي حديث مع مراسل ارنا اليوم الاربعاء اوضحت مهناز همتي، ان اهم السلع المصدرة الي العراق والحائزة علي معايير الجودة، احجار البناء والسيراميك والطابوق ومشتقات الحليب والمواد الكيمياوية (كربونات الكالسيوم) .

يذكر ان أكثر من 90 الف طن من السلع الحائزة علي معايير الجودة تم تصديرها الي العراق خلال العام الماضي عن طريق منفذ مهران الحدودي.

يقع منفذ مهران الدولي علي بعد 95 كم جنوب غربي ايلام ويعتبر أهم منفذ لعبور المسافرين لزيارة العتبات المقدسة ومن المنافذ الدولية المهمة لتصدير البضائع الايرانية الي العراق.

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