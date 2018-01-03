عن طريق منفذ مهران الحدودي

تصدير 225 الف طن من البضائع ذات الجودة العالية الي العراق

ايلام/ 3 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - اعلن المدير العام لدائرة المعايير في محافظة ايلام (غرب) عن زيادة حجم صادرات السلع الايرانية ذات الجودة العالية الي العراق عبر منفذ مهران الحدودي، وقال ان 224 الف طن من السلع ذات الجودة العالمية صدرت الي العراق عن طريق منفذ مهران في العام الحالي.

وفي حديث مع مراسل ارنا اليوم الاربعاء اوضحت مهناز همتي، ان اهم السلع المصدرة الي العراق والحائزة علي معايير الجودة، احجار البناء والسيراميك والطابوق ومشتقات الحليب والمواد الكيمياوية (كربونات الكالسيوم) .
يذكر ان أكثر من 90 الف طن من السلع الحائزة علي معايير الجودة تم تصديرها الي العراق خلال العام الماضي عن طريق منفذ مهران الحدودي.
يقع منفذ مهران الدولي علي بعد 95 كم جنوب غربي ايلام ويعتبر أهم منفذ لعبور المسافرين لزيارة العتبات المقدسة ومن المنافذ الدولية المهمة لتصدير البضائع الايرانية الي العراق.
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تصدير 225 الف طن من البضائع ذات الجودة العالية الي العراق

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