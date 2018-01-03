العدو الصهيوني يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

وأفادت وكالة 'فلسطين الآن' نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 مواطنا من مدن رام الله وجنين والقدس والخليل المحتلة.

فمن مدينة جنين، اعتقلت قوات العدو الصهيوني خمسة شبان من منازلهم.

ومن نابلس، اعتقلت القوات الصهيونية عشرة شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات العدو شابا من عناتا شرق القدس، وآخر من حلحول شمال الخليل.

في غضون ذلك اقتحمت قوات العدو الصهيوني مخيم العروب شمال الخليل وداهمت منازل المواطنين ضمن مناورة عسكرية.

كما اقتحمت قوة اخري بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وصادرت ٨ مركبات والصقت منشورات تحذيرية.

انتهي** 2344

