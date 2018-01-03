العراق: مقتل وإصابة أكثر من ثمانية آلاف مدني خلال 2017

طهران/ 3 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أفادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بأن عام 2017 قد شهد مقتل 3,298 مدنيا وإصابة 4,781 آخرين، هذا باستثناء أعداد الضحايا المدنيين في محافظة الأنبار لآخر شهرين من 2017 حيث لم تتوفر الأعداد.

فبحسب بيان صحفي صدر عن البعثة أمس الثلاثاء، قتل 69 مدنيا عراقيا وأصيب 142 آخرون، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال الشهر الماضي.
وتعقيبا علي ذلك، قال الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش 'ظلت أعداد الضحايا لشهر كانون الأول/ديسمبر 2017 عند مستوي مماثل لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أمر مخيب للآمال'، معربا عن أمله في أن تتراجع هذه الأعداد في العام الجديد.
ويشير البيان إلي أن محافظة بغداد كانت الأكثر تضررا، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 122 شخصا (24 قتيلا و98 جريحا). تلتها محافظة صلاح الدين حيث سقط 7 قتلي و25 جريحا، ثم محافظة كركوك حيث شهدت مقتل 15 شخصا وإصابة 6 آخرين. ولم تتمكن البعثة من الحصول علي أعداد الضحايا المدنيين من دائرة صحة الأنبار لشهر كانون الأول.
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العراق: مقتل وإصابة أكثر من ثمانية آلاف مدني خلال 2017

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