العراق: مقتل وإصابة أكثر من ثمانية آلاف مدني خلال 2017

فبحسب بيان صحفي صدر عن البعثة أمس الثلاثاء، قتل 69 مدنيا عراقيا وأصيب 142 آخرون، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال الشهر الماضي.

وتعقيبا علي ذلك، قال الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش 'ظلت أعداد الضحايا لشهر كانون الأول/ديسمبر 2017 عند مستوي مماثل لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أمر مخيب للآمال'، معربا عن أمله في أن تتراجع هذه الأعداد في العام الجديد.

ويشير البيان إلي أن محافظة بغداد كانت الأكثر تضررا، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 122 شخصا (24 قتيلا و98 جريحا). تلتها محافظة صلاح الدين حيث سقط 7 قتلي و25 جريحا، ثم محافظة كركوك حيث شهدت مقتل 15 شخصا وإصابة 6 آخرين. ولم تتمكن البعثة من الحصول علي أعداد الضحايا المدنيين من دائرة صحة الأنبار لشهر كانون الأول.

انتهي** 2344

