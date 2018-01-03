زلزال بقوة 5 درجات يضرب غرب العاصمة الجزائرية

وأوضح مركز البحث في علم الفلك والفزياء الفلكية والجيوفزياء أن الهزة الأرضية كانت في حدود الساعة التاسعة و59 دقيقة بالتوقيت المحلي، وأن مركزها حدد بـ 4 كيلومترات جنوب غرب بلدة وادي جر بولاية البليدة.

وقد شعر سكان العاصمة الجزائرية بهذه الهزة، وبالهزة الارتدادية التي أعقبتها.

ولم تشر مصالح الحماية المدنية (جهاز للإنقاذ) ما إذا كانت الهزة قد تسببت في خسائر مادية أو بشرية أم لا. لكن الأصداء الواردة من منطقة الزلزال تقول إنه لا وجود لخسائر.

ومعلوم أن شمال الجزائر يقع في منطقة نشاط زلزالي، وقد عرف عدة هزات منذ زمن طويل.

وعرفت الجزائر زلزالا عنيفا بشدة 6،7 درجات علي سلم ريشتر، ضرب منطقة 'ثنية' بمحافظة 'بومرداس' (50 كيلومترا شرق العاصمة الجزائرية)، في 22 أيار / مايو 2003، تسبب في مقتل 2000 شخص، وجرح 8000 آخرين، وكان العدد الأكبر من الضحايا بمدينة 'الرويبة' بمحافظة الجزائر العاصمة (30 كيلومترا شرقا).

كما ضرب زلزال عنيف بقوة 7،3 درجات مدينة 'الأصنام' (120 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية)، في 10 كانون الأول / ديسمبر 1980، خلف مقتل 2633 شخصا وجرح 8369 آخرين وفقدان 348 وشرد أكثر من ستة ملايين شخص بعد تدمير 70 في المائة من المساكن.

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