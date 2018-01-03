اعتقال قاتل شخصين في الاضطرابات الاخيرة بمدينة دورود

وقالت الوزارة في بيان اصدرته مساء الثلاثاء بهذا الصدد، ان الشخص المعتقل له سوابق اجرامية عديدة منها البلطجة والسرقة وفي الاضطرابات الاخيرة قام بتدمير ممتلكات عامة وادي الي قتل وجرح عدد من المواطنين بعد سرقته سيارة اطفاء.

واضاف البيان، انه سيتم الاعلان لاحقا للمواطنين عن تفاصيل اخري عن اعتقال هذا الشخص.

وافادت 'ارنا' انه اثر الاضطرابات الاخيرة التي شهدتها مدينة دورود، قام الشخص المذكور بسرقة سيارة اطفاء ومن ثم تركها علي جسر 'الوحدة' ما ادي الي ارتطامها بسيارة من طراز 'برايد' ومصرع اثنين من ركابها.

انتهي ** 2342

