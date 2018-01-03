ایران والعراق تؤكدان علي تطویر العلاقات فی جمیع المجالات

وبحث الجانبان فی هذا اللقاء الذی جري بینهما امس الثلاثاء بشان التطورات السیاسیة والامنیة فی العراق والمنطقة والعلاقات والتعاون بین ایران والعراق.

ومن القضایا الاخری التی تم البحث بشانها ؛ الانتخابات البرلمانیة العراقیة التی ستجری بعد عدة اشهر وكذلك اجتماع اتحاد برلمانات الدول الاعضاء فی منظمة التعاون الاسلامی المقرر عقده فی طهران قریبا.

وفی اللقاء اعتبر رئیس البرلمان العراقی اعادة اعمار المدن المحررة من ید داعش وعودة اهالیها المشردین الیها فی اقصر فترة زمنیة ممكنة، بانهما یشكلان مرحلة مهمة امام بلاده.

واكد الجبوری اهمیة دور وتعاون دول المنطقة فی المكافحة المنسقة للجماعات الارهابیة.

من جانبه اكد السفیر الایرانی استعداد ایران لدعم العراق وابداء ای تعاون ممكن فی مختلف المقطاعات.

انتهی ** 2342

