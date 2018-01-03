الامن الایرانی یعلن اعتقال بعض مثیری الشغب خلال الاحداث الاخیرة

وجاء فی بیان صادر عن الوزارة الثلاثاء، انه كما یعلم شعبنا العزیز والواعی فان تجمعات الایام الاخیرة التی بدات بطرح بعض المطالب بصورة هادئة، تحولت من ثم بسبب حضور عناصر مشبوهة وداعیة للعنف الي اضطرابات ادت الي الحاق اضرار مادیة وبشریة بعدد من مواطنینا والممتلكات العامة فی البلاد.

واضاف البیان، اننا اذ نشكر المواطنین الذین فصلوا صفوفهم بذكاء عن مثیری الشغب والمخلین بالنظام العام، نعلن بانه فی ضوء الاجراءات الاستخباریة للقوي الامنیة والمساعدة من لدن المواطنین الاعزاء فی ادائهم دور استخبارات الـ 80 ملیون نسمة، فقد تم رصد بعض العناصر ومثیری الشغب المناهضین للثورة والمحركین للاضطرابات الاخیرة وتم اعتقال عدد منهم وتجری ملاحقة سائر العناصر حیث سیتم قریبا التصدی لهم جدیا.

انتهي ** 2342

