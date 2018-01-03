ماكرون: لا ننكر ابدا دور فیلق القدس فی القضاء علي داعش

وفی اتصال هاتفی اجراه مساء الثلاثاء مع نظیره الایرانی حسن روحانی، اشار ماكرون الي ان فرنسا ملتزمة بتنفیذ الاتفاق النووی بشكل كامل وتعتبره بانه یخدم مصلحة السلام والاستقرار علي الصعید الدولی، مؤكدا ضرورة استمرار المحاثات والمشاورات لاستتباب الامن والاستقرار فی المنطقة وانهاء الاضطرابات فی الیمن وسوریا والعراق.

وصرح الرئیس الفرنسی انه یرفض ای منطق یعتبر ایران محور الشر فی المنطقة مؤكدا ان ذلك یؤدی الي تصعید التوترات الاقلیمیة، واضاف: یجب بذل المزید من الجهود لتطویر التعاون والتشاور فی اطار تعزیز الامن والسلام والاستقرار فی المنطقة.

واشار ماكرون الي انه لا یمكننا ابدا انكار دور فیلق القدس فی القضاء علي داعش، وانه یقدر هذا الامر، مؤكدا علي استمرار المشاورات لوضع خارطة طریق فی مسار تعزیز استقرار المنطقة والمساعدة علي حل الازمة الانسانیة فی الیمن.

واضاف: اننا لم ندعم الجماعات الارهابیة ابدا، ولن نسمح باستخدام الاراضی الفرنسیة ضد الدول الاخري.

انتهي ** 2342

