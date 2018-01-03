روحانی: سیاسة ایران المبدئیة تعزیز السلام وترسیخ الاستقرار بالمنطقة

وفی اتصال هاتفی مع نظیره الفرنسی امانویل ماكرون مساء الثلاثاء قدم الرئیس روحانی تهانیه بمناسبة العام المبلادی الجدید الي الحكومة والشعب الفرنسی، معربا عن أمله فی توطید وترسیخ العلاقات الودیة ومجالات التعاون الشاملة بین ایران وفرنسا.

واوضح الرئیس روحانی بان السیاسة المبدئیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة قائمة علي اساس تعزیز السلام والاستقرار المستدیمین فی المنطقة، مضیفا: ان التواجد الایرانی فی العراق وسوریا كان بطلب رسمی من حكومتی البلدین ومن اجل مكافحة الارهاب، والیوم اصبح واضحا للجمیع ان جهود ومساعدات ایران ادت الي دحر الارهاب التكفیری وداعش فی المنطقة.

واشار الي ان ایران تعتقد ان مصیر ای دولة تقرره فقط ارادة الشعب، وقال: یجب علینا جمیعا السعی لاقامة انتخابات حرة فی العراق.

واشار رئیس الجمهوریة الي ضرورة السعی لانهاء الحصار المفروض علي شعبی سوریا والیمن، وایصال المساعدات الانسانیة الي السكان والجرحي فیهما، مؤكدا علي ضرورة استمرار المساعی وعملیة المفاوضات لاقامة حوار بناء والمصالحة الوطنیة فی سوریا.

واعتبر روحانی ارساء الاستقرار فی لبنان امرا ایجابیا، مضیفا: ان اطلاق مسؤولی الكیان الصهیونی تهدیدات ضد لبنان وانتهاك سیادة ارضه واجوائه من قبلهم هو أمر مرفوض تماما.

واعتبر الرئیس روحانی مواقف ترامب الاخیرة حول القدس بانها تخریبیة، واكد ضرورة اعلان اوروبا موقفها الصریح فی سیاق تعزیز الاستقرار والهدوء فی المنطقة وعدم مواكبة امیركا فی هذا المجال.

واكد روحانی ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ملتزمة بتعهداتها بالاتفاق النووی فی اطار القوانین والتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، قائلا: ان الاتفاق النووی اتفاق دولی ویصب بمصلحة الجمیع، وینبغی علي الجمیع السعی لدیمومة هذا الاتفاق.

واضاف رئیس الجمهوریة قائلا: سنبقي ملتزمین بالاتفاق النووی طالما شعرنا باننا نستفید من مزایاه.

واكد الرئیس روحانی ان برامج ایران الصاروخیة والدفاعیة لا تنتهك القرارات الدولیة مطلقا، وقال: ان سلاحنا هو للدفاع عن بلادنا، ولن نتردد مطلقا فی الحصول علي السلاح الضروری للدفاع عن ایران.

وصرح رئیس الجمهوریة ان ایران تسودها دیمقراطیة حقیقیة والمثال البارز لذلك هو انتخابات رئاسة الجمهوریة بمشاركة حماسیة للشعب فی التوجه الي صنادیق الاقتراع امام انظار العالم، وقال: ان ترویج العنف لا علاقة له ابدا بالحریات المشروعة والانتقاد والتعبیر عن المطالب، وان ای دولة لا تتسامح بشان أمن شعبها.

وانتقد روحانی وجود زمرة ارهابیة (زمرة خلق) فی باریس، تعمل ضد الشعب الایرانی وتحرض المواطنین علي اعمال العنف فی ایران، وقال: اننا نتوقع من الحكومة الفرنسیة ان تقوم بواجبها القانونی تجاه هذه الزمرة الارهابیة فی سیاق مكافحة العنف والارهاب.

انتهي ** 2342

