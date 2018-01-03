مسيرات حاشدة لموظفي غزة للمطالبة برواتبهم من حكومة الوفاق الفلسطينية

ورفع الموظفون اعلام فلسطين وساروا من ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة وصولا الي منزل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غرب المدينة.

وقال يعقوب الغندور نقيب الموظفين في قطاع غزة ان مسيرة اليوم هي استمرار للفعاليات النقابية التي بدأت منذ بداية شهر ديسمبر الماضي باضراب عن العمل ليوم ثم خيمة اعتصام لمدة 10 ايام امام مقر مجلس الوزراء المؤقت مضيفا:'واليوم نستكمل حراكنا النقابي التصاعدي من خلال هذه المسيرة التي شارك فيها الالاف من الموظفين في القطاع العام للتعبير عن حالة الغضب الشديدة جراء مماطلة وتسويف وتنكر حكومة الحمدالله وتهربها من استحقاقات المصالحة '.

وأكد الغندور ان العمل النقابي سوف يتصاعد تدريجيا ومن المحتمل أن تخرج الامور عن السيطرة في حال عدم وجود حل عاجل وسريع لملف الموظفين خاصة بعد مرور ثلاثة شهور مضت ولازال هذه الملف يراوح مكانه ولا افق للحل حتي اللحظة لذلك.

ودعا الغندور جهات الاختصاص والفصائل الفلسطينية والحكومة والرئيس لانهاء هذه المعاناة والمشكلة بشكل عاجل مضيفا:' وفي حال استمر هذا التنكر فنحن دعونا لرحيل هذه الحكومة فورا ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة علي مشكلات قطاع غزة بما فيها وعلي رأسها مشكلة الموظفين.

ويشكل ملف الموظفين الذين عينتهم حماس خلال سنوات حكمها لقطاع غزة والذين يزيد عددهم عن اربعين الفا عقبة كبيرة في وجه اتمام المصالحة الفلسطينية.

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