قائد قوات الامن الداخلي :

ينبغي للشعب الحذر من محاولات العناصر الاجنبية الرامية الي بث الفوضي

طهران / 2 كانون الثاني / يناير / ارنا – حذر قائد قوات الامن الداخلي في ايران 'العميد حسين اشتري' الشعب الايراني، وفي معرض الاشارة الي التجمعات الاخيرة في بعض المحافظات، حذر من محاولات العدو وعلي راسه امريكا الرامية الي بث الفوضي واثارة حالة من عدم الرضا لدي المواطنين.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، لفت العميد اشتري الي محاولات المتربصين بالبلاد وفي ظل دعم اعداء ايران الّلدودين بزعامة امريكا، لاستغلال هذه الاجواء والقيام باعمال تخريبية والاضرار بالممتلكات العامة والاعتداء علي الارواح، لزعزعة الاستقرار؛ مؤكدا ان الشرطة ستقف بكل قوة الي جانب الشعب لمواجهة هؤلاء الغوغائيين.
وكشف قائد قوات الامن الداخلي في ايران عن اعتقال عدد من المتورطين باعمال الشغب خلال الايام الاخيرة في البلاد؛ مضيفا ان العناصر القيادية والرئيسة سلّموا الي الجهات القضائية، علي ان يتم اعادة تاهيل المغفلين منهم واعادتهم الي احضان المجتمع تدريجيا.
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قائد قوات الامن الداخلي

المتربصين بالبلاد

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ينبغي للشعب الحذر من محاولات العناصر الاجنبية الرامية الي بث الفوضي

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