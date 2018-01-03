نائب فلسطيني: قانون عنصري بامتياز يدق آخر مسمار في نعش مسيرة التسوية

ووصف بحر في بيان صحفي اليوم هذا القانون بأنه قانون عنصري بامتياز ويدق آخر مسمار في نعش التسوية بين السلطة والاحتلال.

وأكد بحر أن هذا القانون يشكل صفعة مدوية لكل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية التي تؤكد الحق الفلسطيني الخالد في مدينة القدس، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأممية بوقفة حقيقة واتخاذ قرارات جادة للدفاع عن كينونتها القانونية وقيمتها وهيبتها الدولية وعمل كل ما من شأنه التصدي للقانون الصهيوني العنصري بحق القدس وكل القوانين الصهيونية العنصرية التي تشرع الظلم والقهر والعدوان وتعمل علي تصفية وتدمير الحقوق الوطنية الفلسطينية بشكل مبرمج ومفضوح.

وشدد بحر علي أن القدس ستبقي عاصمة موحدة لدولة فلسطين ولكل الفلسطينيين والعرب والمسلمين في شتي بقاع المعمورة، مؤكداً أن القوانين الصهيونية العنصرية لن تفلح في تغيير الوقائع والحقائق علي الأرض مهما طال الزمن.

ودعا بحر قادة الأمة وشعوبها ومنظماتها إلي تحمل مسؤولياتهم كاملة إزاء التغّول والاعتداء الصهيوني المستمر علي القدس والمقدسات، وبذل كل الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإحباط المخططات الصهيونية ضد القدس وضد الحقوق الفلسطينية المشروعة في كافة المحافل والمنظمات الدولية.

كما دعا بحر شعبنا الفلسطيني إلي أقوي فعل وحراك شعبي جماهيري للدفاع عن القدس والمقدسات وتطوير آفاق الهبة الشعبية وانتفاضة القدس في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، مؤكداً أن شعبنا الفلسطيني بكافة قواه المقاومة وشرائحه المجتمعية قادرة علي الدفاع عن قدسه وأقصاه ومقدساته وحقوقه الوطنية مهما كان الثمن.

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