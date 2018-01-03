ايران تصدر منتجات زراعية بقيمة اكثر من 102 مليون دولار من جمرك آستارا الحدودي

آستارا/2كانون الثاني/يناير- اعلن مدير موسسة جهاد الزراعة في مدينة آستارا 'شمال ' ايرج شياركار عن تصدير 113 الفا و961 طنا من المنتجات الزراعية من جمرك مدينة آستارا الحدودية الايرانية الي خارج البلاد بقيمة 102 مليونا و481 الف دولار خلال الاشهر التسعة الاخيرة من العام الايراني الجاري الذي بدا في 21 اذار - مارس الماضي.

وقال شياركار اليوم الثلاثاء امام حشد من المراسلين ان هذه المنتجات تم تصديرها الي روسيا وجورجيا وجمهورية آذربيجان واوكرانيا وسائر دول آسيا الوسطي.
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ايران تصدر منتجات زراعية بقيمة اكثر من 102 مليون دولار من جمرك آستارا الحدودي

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