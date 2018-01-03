ايران تصدر منتجات زراعية بقيمة اكثر من 102 مليون دولار من جمرك آستارا الحدودي

وقال شياركار اليوم الثلاثاء امام حشد من المراسلين ان هذه المنتجات تم تصديرها الي روسيا وجورجيا وجمهورية آذربيجان واوكرانيا وسائر دول آسيا الوسطي.

انتهي**2018 ** 1837

