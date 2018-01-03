مسؤول: اثار اقدام الاجانب في احداث ايذة جلية

ايذة - 2 كانون الثاني - يناير - ارنا - قال المشرف علي قائممقامية مدينة ايذة في محافظة خوزستان ( جنوب غرب ) في اشارة الي اعتقال بعض المتورطين في اعمال الشغب الاخيرة في المدينة قال ان اثار اقدام الاجانب في احداث ايذة الاخيرة جلية.

وقال مصطفي سمالي في تصريح لمراسل ارنا مساء الثلاثاء انه خلال الاحداث الاخيرة في مدينة ايذة عثرت قوي الامن الداخلي علي وكر ارهابي اعتلقت فيه ثلاثة من عناصره كما عثرت في داخله كمية من المعدات العسكرية والقنابل اليدوية.
واضاف سمالي ان الامن والاستقرار والهدوء اعيد بشكل كامل الي مدينة ايذة مؤكدا انه خلال اعمال الشغب التي حدثت مساء الاحد قتل شخص واصيب شخص اخر كما اعتقل عدد من المتورطين في هذه الاحداث.
وصرح : من خلال التدابير والاجراءات المتخذة لقد عاد الهدوء الي المدينة بعد ذلك الحادث، ولم يحدث اي اضطرابات فيها .
وفند سمالي بشدة الاخبار والشائعات المنشورة من وسائل الاعلام الاجنبية بشان استيلاء المحتجين علي دوائر حكومية مؤكدا ان هذه الدوائر تقدم الخدمات للاهالي.
وصرح ان هناك مطالب عديدة من الاهالي لتنظيم مسيرات منددة باعمال الشغب مؤكدا ان المسيرات العفوية لاهالي ايذة ستنطلق غدا الاربعاء في ارجاء المدينة.
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مسؤول: اثار اقدام الاجانب في احداث ايذة جلية

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